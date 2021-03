Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Mittwochmorgen im Singener Stadtteil Überlingen am Ried gegen 8.50 Uhr in der Brunnenstraße ereignet. Ein junger Lastwagenfahrer hat vor einem Supermarkt einen Fußgänger übersehen und diesen mit seinem Fahrzeug überrollt. Dabei zog sich der Fußgänger schwere Verletzungen zu, die er nicht überlebte. „Der ältere Mann ist an seinen Verletzungen verstorben“, berichtete Tatjana Deggelmann, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz. Wie sich der Unfall ereignet hat, steht derzeit noch nicht fest. Ein mit der Unfallaufnahme betrauter Polizist sagte gegenüber dem SÜDKURIER, dass die Ermittlungen noch anlaufen und der Tathergang noch nicht geklärt sei.

Der Unfall im Singener Stadtteil Überlingen am Ried ereignete sich am Mittwoch gegen 8.50 Uhr. | Bild: Matthias Güntert

Vor Ort bietet sich ein grauenhaftes Bild. Der Lastwagen des Unfallfahrers steht zur Hälfte auf dem Gehweg, die andere Hälfte steht mitten in der Straße. Unter dem linken Rad haben sich zwei Blutspuren gebildet. Wenige Meter entfernt sitzt der junge Unfallfahrer, der sichtlich mitgenommen ist. Er wird von einem Unfallseelsorger betreut.

Ermittlungen dauern an

Wie ist es zu dem Unfall gekommen? Diese Frage versucht nun die Polizei zu ermitteln. Pressesprecherin Tatjana Deggelmann bestätigt dies. Nach Polizeiangaben vor Ort hat der junge Fahrer den Fußgänger wahrscheinlich beim Ausparken erfasst und diesen überrollt. Aber auch hier ist noch vieles unklar: Ob der Fußgänger hinter dem Fahrzeug stand oder bereits auf dem Boden lag, wird derzeit ermittelt, sagte ein Polizist vor Ort.

Markus Gnädig, stellvertretender Abteilungskommandant der Abteilung Überlingen am Ried, ist mit der Einsatzleitung vertraut. „Der Fußgänger trug auf jeden Fall schwere Kopfverletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht“, sagt er gegenüber dem SÜDKURIER. Dort erlag der Fußgänger wenig später seinen schweren Verletzungen.

Neben der Polizei war auch die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen, sowie Rettungssanitäter, Notarzt und die Unfallseelsorge im Einsatz.