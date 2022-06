Zu einem Brand ausrücken mussten Feuerwehr und Polizei am Mittwoch gegen 17 Uhr in die Hohenstoffelnstraße. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Eine nahe an einem Wohngebäude stehende Thuja-Hecke geriet in Brand. Die dadurch entstandene Hitze ließ eine Fensterscheibe des Hauses platzen. Durch Funkenflug geriet auch Mobiliarzubehör auf der Terrasse in Brand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.