Es gibt viele Fragen und Unsicherheit im Umgang mit dem Thema Demenz. Diese Erfahrung hat Christine Schabinger gemacht. Sie bietet seit November einen offenen Raum im Stadtseniorenrat Singen an, zu dem Angehörige von Betroffenen kommen können. „Da hat ein Angehöriger die Diagnose Demenz vom Neurologen bekommen, aber fühlt sich nun damit allein gelassen“, nennt sie ein Beispiel. Oder der Partner verhalte sich anders als sonst – er wird beispielsweise ungeduldig. Oder er benutzt plötzlich ein Schimpfwort, das er in den letzten Jahrzehnten nie genutzt hat. „Oft geht es darum, einfach mal offen über das Thema Demenz zu sprechen“, so Schabinger. Die Krankheit müsse enttabuisiert werden. Betroffene seien ein Teil der Gesellschaft, gehörten dazu und sollten ernst genommen werden, findet sie.

Die Idee für die offene Demenzsprechstunde kam Christine Schabinger durch ihren „Offenen Seniorentreff“ im Stadtseniorenrat. Dort seien immer wieder Menschen hinzugekommen und hätten Fragen über Demenz gestellt. Dies habe jedoch den Rahmen dieser Gruppe gesprengt. Also beschloss Schabinger, nach Rücksprache mit den Kollegen des Stadtseniorenrates und dem Seniorenbüro, eine offene Demenzsprechstunde zu gründen. Ihr Wissen hat sie sich unter anderem als von den Johannitern ausgebildete Betreuungsassistentin erworben. Und bei der Awo hat sie einige Jahre demente Menschen ehrenamtlich betreut. Auch das Seniorenbüro Singen steht hinter der Aktion. „Und wenn ich selbst nicht mehr weiter weiß, verweise ich gerne auch auf andere Einrichtungen“, so Schabinger. Als Beispiel nennt sie das Seniorenbüro der Stadt, den Pflegestützpunkt oder die regelmäßige Angehörigengruppe im Servicehaus Sonnenhalde und auch Angebote zur Tagespflege.

Christine Schabinger engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich im Aktionsbündnis Demenz Singen/Hegau und bringt ihre Erfahrungen im Umgang mit dementen Menschen ein, bestätigt Pflegewirtin Gabriele Glocker vom Seniorenbüro. Sie findet: „Toll, dass sie diese Sprechstunden anbietet. Damit schafft sie ein sehr wertvolles Angebot für Betroffene und ihre Angehörigen. Das kann man nur empfehlen.“

Die offene Demenzsprechstunde Singen findet immer am zweiten Donnerstag des Monats von 9 bis 12 Uhr statt. Sie bietet Gespräche und Informationen für Angehörige von Menschen mit Demenz und für am Thema Interessierte. Kontakt über Christine Schabinger. Entweder telefonisch unter 07731 1439996 oder per Mail an stadtseniorenrat-singen@gmx.de.