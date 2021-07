Die 17-jährige Laura aus Singen ist verschwunden. Was bedeutet das für die Angehörigen? Wie reagieren Freunde, Nachbarn und das Umfeld? „Danke, dass Sie mitsuchen“, bezieht die Fallanalytikerin das Publikum auf der Gems-Wiese in das neue Stück „Vermisst“ des Jugendtheaterclubs der Gems mit ein.

Unter der Leitung von Theaterpädagogin Cordula Mächler hat die Gruppe eigenständig ein Erzählstück erarbeitet, in dem sie Meinungen und Vermutungen von Personen gesammelt hat, die für Lauras Verschwinden ganz unterschiedliche Motive sehen. Dabei wandern die Figuren von Tisch zu Tisch, jeder erzählt aus seiner Sicht und belastet jemand anderen.

Jeder hat eine andere Erklärung

Hat es Laura in der Patchwork-Familie nicht mehr ausgehalten? Ihr Vater und die Stiefmutter sind nur an Geld interessiert, und so kann die Lehrerin verstehen, dass sie abgehauen ist. Die Nachbarin und ehemals Pflegemutter erinnert sich noch an das goldige Kind, das gern mit ihrem Mann geschmust hat.

Später sei Laura aber auf schlechte Wege gekommen. „Ich habe beobachtet, wie sie einen Ausländer auf der Straße geküsst hat“, ist sie sicher, dass er mit ihr verschwunden ist.

Die Stiefmutter meint: „Laura kann nicht ertragen, dass ihr Vater jetzt mich liebt“ und meint, dass sie abgehauen ist. Die Stiefschwester ist sicher, dass es ihr nur darum geht, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die leibliche Mutter vermutet, dass ihr Ex-Mann mit dem Verschwinden zu tun hat, um ihr wehzutun.

Eine Schulkameradin erinnert sich, dass Laura immer mal was mitgehen ließ, „sie mochte den Kick.“ Ist sie freiwillig mit ihrem Freund Hassan mitgegangen, der nach Marokko abgeschoben wurde?

Wie weit treffen die Aussagen zu? Wie würde man sich als Betroffener selbst verhalten? Was ist der wahre Grund für Lauras Verschwinden? Die fesselnde Inszenierung bezog mit Erzählungen von Flucht und musikalischen Beiträgen wie „Wo sind die Soldaten hin?“ auch die Frage mit ein, wie viele Vermisste es überhaupt gibt. Laura bleibt verschwunden. Bis man in der Nähe ihres Wohnhauses ein Loch findet.