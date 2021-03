Singen vor 1 Stunde

Theater am Hörer: Färbe-Schauspieler erzählen Märchen am Telefon

Ein Kulturbeitrag in Zeiten der Pandemie: Jeden Dienstag lesen Schauspieler des Färbe-Theaters Märchen per Telefon-Hotline vor. Am anderen Ende der Leitung sind dabei vor allem Kinder – aber nicht nur.