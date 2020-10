Ein schwarzes Mountainbike der Marke „Specialized“ im Wert von 2.000 Euro wurde in Singen gestohlen. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Das Mountainbike stand am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 16.50 Uhr am Hegau Gymnasium und war mit einem Kettenschloss gesichert. Die Polizei sucht nun Zeugen, um den Dieb zu ermitteln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, entgegen.