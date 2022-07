Die Zimmerei Schöndienst aus Tengen feiert ihr 30-jähriges Firmenjubiläum. Am 1. April 1992 begann es als kleiner Zweimannbetrieb. „Inzwischen haben wir uns zu einer modernen Zimmerei mit neun Mitarbeitern entwickelt“, berichtet Inhaber Thomas Schöndienst. Was sind die Hauptaufgaben der Zimmerei? „Dazu gehören das Aufrichten von Dachstühlen auf Neu- und Altbauten und Erstellen von Holzhäusern als Ausbauhaus,“ erläutert Schöndienst. Wohnraum in Bestandsgebäuden durch den Einbau von Dachgauben und Dachfenstern zu schaffen, gehöre ebenso zum handwerklichen Spektrum wie energetische Gebäudesanierungen. Der Aktionsradius erstrecke sich auf etwa 40 Kilometer.

„Mich hat der Werkstoff Holz schon in jungen Jahren fasziniert“, erinnert sich Thomas Schöndienst. Daher lag es nahe, eine Lehre zum Zimmerer zu machen. Diese begann er mit 15 Jahren bei einem Blumberger Holzbaubetrieb. Nach der erfolgreich bestandenen Meisterprüfung 1987 kehrte er zunächst in seinen Ausbildungsbetrieb zurück. „Auf dem Bau habe ich meine spätere Frau Margot kennengelernt“, erzählt der Zimmerer-Meister. Sie arbeitete als gelernte Statik-Bauzeichnerin. Schnell merkten beide, dass sie sowohl privat als auch beruflich ein gutes Team abgaben und entschieden sich 1992 als Ehepaar dazu, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. Sie starteten mit ihrem eigenen Zimmereibetrieb auf dem Gelände des elterlichen Anwesens von Thomas Schöndienst in Riedöschingen. „Der Betrieb war zunächst sehr bescheiden und die Platzverhältnisse beengt, doch für den Anfang genügte es“, erinnert sich Schöndienst. Obwohl die Anfangsjahre hart waren, fasste das Ehepaar relativ schnell Fuß in der Branche, wodurch die Räumlichkeiten bald an ihre Grenzen stießen. So kam es, dass die Beiden etwa vier Jahre später nach einem geeigneten Gewerbegebiet Ausschau hielten. Sie wurden in Tengen fündig, erwarben einen Bauplatz und errichteten dort in den Folgejahren eine große Zimmereihalle, die sie neben dem laufenden Zimmereibetrieb zum Großteil in Eigenleistung gebaut haben.

Nach Fertigstellung bestand nun endlich die Möglichkeit, viele Bauteile vorzufertigen und witterungsunabhängig im Warmen und Trockenen zu arbeiten. Im Laufe der Jahre wurde auch der Maschinen- und Fuhrpark vergrößert und erneuert, um die Arbeitsabläufe und Logistik zu optimieren, so dass die Arbeit unter anderem dank betriebseigenem Kran und Teleskoplader für die fleißigen Gesellen und Lehrlinge leichter wurde und noch mehr Spaß macht. Die Lehrlingsausbildung wurde in der Zimmerei von Beginn an großgeschrieben. Im Jahr des 30-jährigen Firmenjubiläums startet im September bereits der 18. Lehrling seine Ausbildung zum Zimmerer. Thomas Schöndienst versteht es dabei bestens, seine Auszubildenden zu motivieren, aber auch immer wieder zu fordern und zu fördern, was ihn auch zu einem beliebten Chef mache.

Aufgrund der aktuellen Baukonjunktur sei es besonders schwierig, gute Facharbeiter zu bekommen. Dennoch sehen die Firmeninhaber die Entwicklung des Handwerks seit Beginn ihrer Selbständigkeit positiv, da es dank seiner Authentizität und seines Know-hows zunehmend an Anerkennung gewonnen habe. „Die Zukunft gehört dem Handwerk, denn wir schaffen nachhaltige Werte“, resümiert Thomas Schöndienst. Mit Blick auf die eigene Zukunft möchte das Unternehmer-Ehepaar die Zimmerei bis zum Rentenalter weiterführen und dann an einen versierten Nachfolger übergeben, da beide Töchter einen anderen Beruf ausüben und daher eine Weiterführung innerhalb der Familie nicht in Frage kommt.