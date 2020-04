von SK

Es gibt einen Wechsel in der Leitung bei Takeda in Singen. Der bisherige Standortleiter Xu Wang hat sich entschieden, aus privaten Gründen das Unternehmen auf Ende April zu verlassen, teilt die Firma in einer Pressemitteilung mit. Seine Aufgaben als Standortleiter in Singen übernimmt vorübergehend Frank Küpker. Er ist aktuell Leiter der Pharmazeutischen Produktion bei Takeda.

„Ich danke Xu Wang für seine Leistungen der beiden letzten Jahre. Er hat als Standortleiter gemeinsam mit dem Leitungsteam Singen eine Reihe von wichtigen Weichenstellungen für den Standort vorgenommen. Singen spielt als Center of Excellence für die Steril- und Impfstoffproduktion eine wichtige Rolle in unserem globalen Produktionsnetzwerk“, sagt Hans-Christian Meyer, Europa-Leiter Produktion zu dem Entschluss Wangs, das Unternehmen zu verlassen.

Wer ist der neue Leiter? Küpker blickt auf eine über 25-jährige Karriere in der Pharmaindustrie zurück, heißt es in der Pressemitteilung. Er war unter anderem bei Unternehmen wie Roche, Novartis, GlaxoSmith Kline und Lomb. In dieser Zeit habe er leitende Funktionen in den Bereichen Herstellung, Ingenieurwesen, technische Operationen und Logistik gehabt.

„Frank Küpker bringt genau die richtigen Erfahrungen für den Standort Singen mit, um die Leitung des Werks zu übernehmen. Gemeinsam mit dem Leitungsteam des Standortes wird es ihm gelingen, die Ziele für das im April gestartete Geschäftsjahr erfolgreich anzugehen. Die Mitarbeitenden am Standort kennen Frank Küpker, sodass sie in ihm einen vertrauten Ansprechpartner haben“, sagt Meyer.