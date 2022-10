Mit dem Angebot der City-Logistik hat das Medienhaus SÜDKURIER eine Antwort auf viele Krisen dieser Tage parat. Der umweltfreundliche Lieferdienst spart sich nicht nur viel Energie, sondern auch jede Menge Treibhausgase und sogar noch Zeit. „Unsere Lastenräder bewegen sich im Innenstadt-Verkehr deutlich flexibler als jedes Auto und auch die Parkplatzsuche entfällt“, so Vertriebsexperte Gregory Hönig, der das Singener Büro des Dienstleister leitet.

In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung soll im November eine dreimonatigen Testphase starten, die die Kunden nichts kosten werde. Möglich mache diese dreimonatige Testphase, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt, ein Förderprogramm der Bundesregierung unter dem Titel „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. „Wir als Stadt Singen wollen mit diesem Testlauf die Einkaufsstadt Singen noch attraktiver zu machen“, betont dabei Singens Wirtschaftsförderer Oliver Rahn für den Standortmarketingverein Singen aktiv.

Unterstützt wird das Modellprojekt durch ein Förderprogramm

Wer mitmache, sichere sich mit der Gratis-Lieferung nach Hause am selben Tag ein Alleinstellungsmerkmal, das die Kunden schätzen dürften. „Dabei ist die Lieferung schneller als jeder Internet-Anbieter“, betont Rahn in der Pressemitteilung und rät, die Testphase zu nutzen. Bis Ende Januar können Interessierte in Singen, den Ortsteilen sowie in Radolfzell, Gottmadingen, Rielasingen-Worblingen und Hilzingen Waren tagesaktuell, gratis und klimaneutral liefern lassen.

Bis Ende Januar ist das Angebot kostenlos

„Es wird die Qualität der Innenstadt entscheidend verbessert, da die Anzahl großer Lieferwagen reduziert werden kann“, erklärt SK-City-Logistik-Vertriebler Hönig. Mit der Buchhandlung Thalia sei bereits ein Partner an Bord, der das Angebot der nachhaltigen Zustellung bereits regelmäßig in Anspruch nimmt. „Mit unseren Lastenrädern können wir bis vor den Shop oder die Tür des Empfängers fahren. Dies spart wertvolle Zeit und ist zugleich nachhaltig und ökologisch“, so Hönig.

So geht das: Aufträge können Montag bis Samstag abgegeben werden unter: www.sk-citylogistik.de/SingenKlimaneutral