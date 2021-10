von Holger Hagenlocher

Wenn Jugendliche vor der Entscheidung stehen, welche Ausbildung die richtige ist, wäre das Handwerk eine gute Wahl. Da sind sich alle Partner des Tags des offenen Handwerks, der am Freitag stattfindet, sicher.

42 Betriebe in Singen beteiligen sich an der Aktion, zu der sich über 500 Schüler angemeldet haben. Der Aktionstag richtet sich an Jugendliche der achten und neunten Klasse aller Schularten. Die Heranwachsenden können sich vor Ort am Arbeitsplatz über den Ausbildungsberuf informieren und Kontakte knüpfen.

Handwerk hat Hand und Fuß

Beim Pressetermin zur Veranstaltung, der beim Singener Handwerksbetrieb Ziegler & Dietrich stattfand, zeigte sich die Nachhaltigkeit des Handwerks deutlich. Das Unternehmen gehe bereits ins 86. Jahr, berichtet Yves Graf, der mit Reto Hegnauer den Betrieb 2019 übernommen hat.

„Handwerk hat goldenen Boden und eine Ausbildung bietet viele Karrieremöglichkeiten“, so Graf und verweist dabei auf seine eigene Lebensgeschichte.

Aktionstag als Wegweiser

Über den regen Zuspruch der Jugendlichen zu den angebotenen Terminen freut sich Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler: „Der Tag des offenen Handwerks ist seit vielen Jahren eine bewährte Veranstaltung und weist einen Weg für den Übergang von der Schule in den Beruf.“

Das Handwerk böte sichere Arbeitsplätze in der Region. „Bei dem Aktionstag zeigt sich die große Vielfalt an Berufszweigen und Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk“, so Häusler weiter.

130 verschiedene Berufe

Momentan biete das Handwerk 130 Ausbildungsberufe betont Werner Gohl von der Handwerkerrunde Singen. „Die meisten davon können die Jugendlichen am Tag des offenen Handwerks kennenlernen“, so Gohl.

Damit sei dieser Aktionstag ein wichtiger Baustein für die Berufserkundung der Schüler, so Karin Marxer, die Leiterin der Bildungsakademie des Handwerks in Singen. „Betriebe können an diesem Tag die Jugendlichen für ihr Handwerk begeistern.“

Dass das Handwerk im Trend liegt, zeigten die Ausbildungszahlen, die trotz Corona-Krise um zehn Prozent gestiegen seien. Die Zahl der Abiturienten, die sich für eine Lehre im Handwerk entschieden haben, sei sogar um 15 Prozent gestiegen, so Marxer.

Zehner-Gruppen erkunden Berufe

Corona habe den beteiligten Partnern große Sorgen bereitet, berichtet Anja Classen, die Schulleiterin der Singener Schulen. „Aber alle wollten diesen Tag unbedingt.“

Die Jugendlichen haben sich in den Schulen bereits zu Zehner-Gruppen zusammengefunden und in der Gruppe drei Handwerksberufe ausgewählt, die sie kennenlernen wollen. „Diese Gruppen starten dann, begleitet von einem Erwachsenen, gemeinsam in der Schule“, so Classen.

Mit Vorurteilen aufräumen

„Was nutzt der beste Architekt, wenn niemand mehr das Haus bauen kann“, gibt der Singener Gesamtelternbeiratsvorsitzende Marc Neininger zu bedenken. Deshalb sei es Zeit, mit Vorurteilen gegenüber dem Handwerk aufzuräumen.

Gerd Springe, der Vorstandsvorsitzende von Singen Aktiv, machte deutlich, dass gerade in Zeiten der Globalisierung das Handwerk ein wichtiger Standortvorteil sei und die Duale Ausbildung ein Erfolgsgarant.

Duale Ausbildung verringert Arbeitslosigkeit

Dies lasse sich an der Jugendarbeitslosigkeit ablesen, die in Ländern ohne duale Ausbildung deutlich höher sei. „So ist zum Beispiel in Spanien die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen fünf Mal so hoch, weshalb wir auf die duale Ausbildung stolz sein können“, so Springe.

256 Ausbildungsverträge wurden aktuell abgeschlossen, aber es seien noch 108 Stellen unbesetzt. Deshalb sei es wichtig, Jugendliche für diese Ausbildungen zu begeistern, so Springe.