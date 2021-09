Heike Lutz, Geschäftsführerin Home Instead Landkreis Konstanz, spricht im Interview über den Aufbau und die Arbeit des Betreuungsdienstes, der seit fünf mit einem Büro in Singen vor Ort ist und 2020 ein Zweitbüro in Konstanz eröffnet hat.

Frau Lutz, herzlichen Glückwünsch zum fünfjährigen Jubiläum. Sie haben in den zurückliegenden fünf Jahren ein Unternehmen vom ersten Tag an neu aufgebaut. Wie fühlt sich das an?

Herzlichen Dank. Wir haben vor fünf Jahren mit einem kleinen Team und ohne Kunden gestartet und das war schon eine sehr spannende Zeit in der wir viel gelernt haben und gewachsen sind. Eine solch starke Entwicklung konnten wir uns nicht vorstellen. Home Instead ist ja deutschlandweit tätig, dadurch hatten wir von Anfang an eine gute Grundstruktur und eine professionelle Unterstützung im Schulungsmanagement. Sicher ist es auch in der Pflegebranche positiv aufgenommen worden, dass wir keine Konkurrenz zur klassischen medizinischen Pflege darstellen – wir sehen unser Angebot als Ergänzung. Da unser Büro zentral in Singen liegt sind wir natürlich in Singen, Radolfzell und Umgebung schon sehr bekannt, in Konstanz sind wir noch im Aufbau und haben dort erst letztes Jahr ein Zweitbüro eröffnet, um auch dort präsent zu sein.

Der Corona-Ausbruch hat zu vielen Verwerfungen im Alltag geführt. Waren Sie davon auch betroffen?

Anfangs waren viele Kunden verunsichert. Aber die tägliche Hilfestellung in der Grundpflege, beim Waschen und Anziehen, für Einkäufe, für das Essen kochen – die wurden und werden ja unabhängig von der Außen-Situation weiter benötigt. Einige Kunden haben vorübergehend ausgesetzt, aber seit letztem Sommer ist für uns von der Kundenseite her keine Einschränkung mehr spürbar. Im Gegenteil, der Bedarf steigt weiter. Dazu hat sicher beigetragen, dass wir von Anfang an auf hohe Hygienestandards und die Übererfüllung der gesetzlichen Verordnungen gesetzt haben. Zum Bespiel haben wir mit der wöchentlichen Testung der Mitarbeitenden schon im Oktober begonnen und auch von Anfang an haben wir unsere Mitarbeitenden mit Masken und Desinfektionsmittel ausgestattet und in der Umsetzung der Maßnahmen geschult. Das gibt dann schon eine Sicherheit in der gegenwärtigen Situation. Des Weiteren unterstützen wir die Bundesweite Impfinitiative „WIR sind dabei“.

Frau Lutz, wie sind Ihre weiteren Pläne?

Ich bin selbst mit den Aufgaben gewachsen und konnte viel Neues lernen. Mir macht die Aufgabe persönlich weiterhin viel Freude. Ich, aber auch unser gesamtes Team, ist sehr motiviert dabei. Wir sind auch personell stark gewachsen, aber wir verstehen uns immer noch als Teamplayer ohne große Hierarchien.

Natürlich sind wir sehr gespannt was die Pflegereform uns noch so bringt und hoffen, dass wir weiterhin unsere Arbeit zur Zufriedenheit unserer Kunden machen dürfen. Das nächste große Ziel ist in Konstanz Stadt präsenter zu werden um dort stärker unterstützen zu können. Ich freue mich auf diese neuen Herausforderungen.