von SK

Der Inhaber eines Gebrauchtwagenhandels in der Carl-Benz-Straße hat am Montag, 22. Juni, gegen 10 Uhr festgestellt, dass an fünf auf dem Gelände abgestellten Gebrauchtwagen die Katalysatoren herausgesägt worden waren. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Fahrzeuge seien jeweils mit einem kleinen Wagenheber angehoben worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. Personen, die auf oder am Gelände des Gebrauchtwagenhandels Verdächtiges beobachtet haben werden gebeten, dies dem Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0, mitzuteilen.