von Nicola Maria Reimer

Was macht meine Heimat aus? Ist mein Haus eine Heimat, oder kann das auch woanders sein? Heimat bedeutet für jeden etwas anderes und in Zeiten der Globalisierung und steigender Flüchtlingszahlen gewinnt das Thema zunehmend an Bedeutung.

Unter dem Titel „Wann ist Heimat?“ haben sich vier professionelle Tänzer im Kulturzentrum Gems diesem Thema genähert: Davina Wölfle-Obitz, Viviane Hummel, Emmanuel Rojano Ramos und der aus Singen stammende Leander Kämpf. Sie nutzten die nonverbale Ausdruckskraft des Tanzes, die über Sprachbarrieren hinweg für jeden verstehbar und frei interpretierbar ist.

Die eindringliche Reflexion eines gesellschaftsrelevanten Themas wurde als abstraktes Theater auf die Bühne gebracht. Ästhetisch, mit avantgardistischen und exotistischen Strömungen und technischer Brillanz haben die Künstler, unterstützt von den Tanzschülerinnen Melanie Heiliger, Livia Werner, Marina Stancu, überzeugt.

Tanz wirkt stärker als Worte

Das weite Spektrum der Stilrichtungen reflektierte dabei nicht nur thematisch die weltweiten Musik- und Tanzstile, sondern sprach das Publikum auf mehreren Ebenen an. Die emotionale Qualität des Tanzes, im Dialog mit der Musik, wirkte an manchen Stellen stärker, als Worte es könnten. Die Künstler nutzen die breite Palette der Tanzformen: Urbane Tanzstile wie Hip Hop, Popping und Salsa verschmolzen mit dem Contemporary Dance (zeitgenössischen Tänzen) und klassischen Elementen des Balletts.

Der im Vorfeld gezeigte Kurzfilm „Im Corona Blues“, in dem freischaffende Tänzer ihre Empfindungen in der Corona-Krise zum Ausdruck brachten, war eher schwere Kost.

In dem Tanzstück „(Finding) Home“ hingegen, beeindruckte Leander Kämpf mit großem Bewegungsvokabular. Musikalisch wurde er streckenweise von der aus London stammenden Geigerin und Improvisatorin Shana Brown auf der Violine begleitet. Durch die ästhetische Kombination unterschiedlicher Tanzstile übersetzte er in seiner Choreographie Musik und Emotionen in Sprache und überzeugte dabei mit enormem Ausdruck und Präsenz.