von Sandra Baindl

Frauen sind in der Comedy-Welt nach wie vor eine Seltenheit. Wenn sie dann noch im Doppelpack auftreten, dürfen sie sich zu Recht als einzigartig bezeichnen. Einen ebensolchen Abend konnten die Singener nun mit dem Frauenduo Suchtpotenzial auf der Open-Air-Bühne der Gems erleben. Mit einem Mix aus Musik und Comedy zündeten Pianistin Ariane Müller aus Ulm und Sängerin Julia Gámez Martín aus Berlin anderthalb Stunden ein Pointenfeuerwerk, das seinesgleichen sucht.

Schon der Titel ihres dritten Programms „Sexuelle Belustigung“ ließ erahnen, dass es an diesem Abend mit den beiden selbst erklärten „männerliebenden Feministinnen“ nicht ganz jugendfrei zugehen würde. Und so nahmen die beiden Künstlerinnen, die seit acht Jahren gemeinsam auf Tour gehen, kein Blatt vor den Mund. In ihren Texten und Liedern, mal rockig, mal Chanson-artig präsentiert, holten sie zum Rundumschlag aus. Dabei mochten die Pointen noch so lustig sein – bisweilen steckte jedoch eine ernste Botschaft dahinten.

Ganzen Körpereinsatz leistete Julia Gámez Martín (vorne) beim Konzert von Suchtpotenzial in der Singener Gems. Ariane Müller begleitete sie am Piano. | Bild: Sandra Baindl

Wie in ihrem Lied „Systemrelevant“, in dem sie feststellten, dass sie als Künstlerinnen nur Luxus einer Gesellschaft seien und sich die Welt ohne sie weiterdrehe, nur nicht so bunt und so heiter. Oder bei ihrem Song „Genauso Scheiße“, in dem sie rockend kundtaten, dass Frauen keinen Deut besser als Männer seien und deshalb Anspruch auf die gleiche Bezahlung hätten. Das überwiegend weibliche Publikum stimmte hier lautstark ein.

Das Thema Mann-Frau scheint das mehrfach ausgezeichnete Duo, das seine Lieder selbst schreibt, sehr zu beschäftigen. Ihr Liebeslied an „Klaus-Dieter“ mit „vollem Haar in der Nase, Bierbauch und Raucherhusten“ war ein Highlights des Abends. Zum Abschluss des Konzertes rief das Duo mit seiner ganz eigenen Übersetzung des Hippie-Mottos „Make love, not war“ das Singener Publikum dazu auf, seinen Beitrag für den Weltfrieden zu leisten. Ihre Ankündigung, nach diesem ersten Besuch in Singen wiederkommen zu wollen, wurde mit Applaus quittiert.