von Holger Hagenlocher

Laut krachend verkleinert der Schredder den Smart. Das Auto war soeben vom Abschleppdienst Fuchs aus Radolfzell angeliefert worden. Ort des Geschehens ist der Betriebshof des Rohstoffverwerters Oehle im Singener Süden. Das Besondere daran ist, dass diesmal ein Filmteam vor Ort ist, das für den Sparten-Fernsehsender DMAX Aufnahmen für eine Soku-Serie dreht.

So wird die Überführung des Wagens in seine Einzelteile von Kameras, Mikrofonen und Lichttechnik begleitet, wie es sich für eine echte Filmlocation gehört. Durchgeführt wurden die Aufnahmen von Janus TV, einem Produktionsteam, das eigens dafür nach Singen angereist war.

„Die Sache hat viel Spaß gemacht“

Für Geschäftsführer Dirk Oehle und sein Team eine spannende Abwechslung vom sonstigen Arbeitsalltag. „Die Sache hat viel Spaß gemacht. Als der Schredder zum Einsatz kam, sprach das Produktionsteam davon, dass das Auto jetzt zum Henker kommt“, so Oehle. „Besonders stolz sind wir darauf, dass wir es als Singener Unternehmen in die Fernsehproduktion geschafft haben und die Stadt Singen in der Serie erwähnt wird.“

In der Serie wird ein schrottreifer Smart auf den letzten Stationen vom Ausschlachten bei der Autoverwertung bis zum Schrottplatz begleitet. Dort wird der Smart dann mit einer großen Greif-Zange vom Abschleppwagen abgehoben und in den Schredder eingesetzt.

Der Smart wird im Schredder versenkt. Das Filmteam filmt von oben aus luftiger Höhe den Verschrottungsprozess. | Bild: Holger Hagenlocher

Die Serie heißt „Die Schrottmaster – altes Eisen, frisches Geld“. In Singen wurde bereits im Mai und Juni 2020 gedreht, kurz nach Abklingen der ersten Corona-Welle. Doch nun ist die Ausstrahlung der Serie gestartet. Die erste Folge wurde bereits am 26. Januar gesendet.

Weitere Folgen werden dienstags auf DMAX ausgestrahlt. Auch die Rohstoffverwertung bei Oehle in Singen wird dann wieder dabei sein. DMAX ist ein privater Fernsehsender, der auf Männer ausgerichtete Reportagen und Unterhaltungsprogramme sendet. Entsprechend wirbt der Sender mit dem Slogan „Fernsehen für die tollsten Menschen der Welt: Männer“.