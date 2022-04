von Uta Krauss

In Zeiten von Kriegen und Unterdrückung wurde viele herausragende Werke komponiert. Auch dieses Konzert mit dem Titel „Große Erwartungen“ spiegelte das wider. Dmitri Schostakowitsch, der durch seine Werke zum Ausdruck brachte, was in der Sowjetunion nicht in Worte gefasst werden durfte, fand Raum in der Einführung von Insa Pijanka, Intendantin der Südwestdeutschen Philharmonie.

Ein Komponist, der die aktuelle Situation kaum besser widerspiegeln könnte

Der Komponist wehrte sich mithilfe seiner künstlerischen Mittel gegen die Politik des Sowjetsregimes. An ihm, dem berühmtesten Komponisten, wurde aus diesem Grund Mitte der 1930-er Jahre ein Exempel statuiert, und so nahm er fortan eine höchst tragische Rolle ein.

Zerrissen zwischen der eigenen Moral und dem Kampf für sein Leben, übertrug er in seine Symphonien, was Krieg für die Menschen bedeutete und schuf damit Werke, die Gefühle verbildlichen, für die es auch heute keine Worte gibt. Schostakowisch war äußerst produktiv, er schrieb 15 Symphonien.

Euphorische Stimmung im Saal

Joseph Haydns 22. Symphonie (“Der Philosoph) wirkte hingegen als Auftakt des Konzerts im Thüga-Saal der Stadthalle Singen fein, ironisch und erheiternd. Dirigent Gabriel Venzago beflügelte die Musiker mit seiner leidenschaftlichen Gestik. Auch das Publikum wurde von der Lebendigkeit mitgerissen.

Die euphorische Stimmung im Saal stieg nochmal an, als der schwedische Cellist Torleif Thedéen die Bühne betrat und mit seinem Instrument Platz nahm. Dmitri Kabalewskis Konzert für Violoncello und Orchester berührte die Seelen der Zuhörer.

Sommerregen nach einem starken Gewitter

Es war, als hätten die Musiker selbst das Zusammenspiel intensiv aufgesogen und mit voller Wucht nach außen getragen, wo es in tausende Partikel zerfiel, gleich einem warmen Sommerregen nach einem starken Gewitter.

Dass danach nicht der gesamte Saal im Stehen applaudierte, mag am Altersdurchschnitt der über 400 Gäste gelegen haben. Wäre es ein Popkonzert gewesen, hätte das Publikum vermutlich vor Begeisterung geschrien.

Lied gegen den Krieg

Der Saal wurde wieder ganz leise, als der schwedische Künstler erneut die Bühne betrat und ankündigte, ein katalanisches Lied aus der Franco-Zeit zu spielen – ein Anti-Kriegs-Lied. Bedrückend schön hallten die perfekt gespielten Töne nieder und ließen den Zuhörer demütig in sich sinken.

Das letzte Werk des Konzerts, die 9. Symphonie von Schostakowitsch, enttäuschte nicht. Das Fagott als menschliche Stimme, übertrug all die zarten Zwischentöne und ließ Raum für Großes.