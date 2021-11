von Rolf Hirt

Die Mostsaison 2021 ist auf der Zielgeraden angelangt. Seit Anfang September wird in den Mostereien im Hegau aus fruchtigen Äpfeln und Birnen von Streuobstbäumen ein herrlicher Süßmost hergestellt. Doch die alte Tradition bröckelt: Nachdem auf der Höri die noch einzige Mosterei den Betrieb eingestellt hat, konzentriert sich im südlichen Hegau alles auf die Dorfmosterei in der Fabrikstraße in Bohlingen.

Dort betreibt die Familie Müller seit 1893 nun in vierter Generation die Mosterei im Herbst und erfährt von den Kunden große Anerkennung und Wertschätzung. „Wir dürfen dankbar sein, in Bohlingen noch mosten zu können“, sagt Edgar Haag aus Arlen, der an diesem Tag seine „Süülibirnen“ pressen lässt.

Das Streuobst wird in Kisten, Säcken oder lose angeliefert. Die Dorfmosterei in Bohlingen verarbeitet auch Kleinstmengen. | Bild: Rolf Hirt

Ein geschäftiges Treiben herrscht in der Mosterei, jeder Kunde ist wie selbstverständlich in die Arbeitsabläufe mit eingebunden und legt Hand an. Nach dem Einfüllen und Waschen wird das Obst fein gemahlen, die Maische wird von Moster Reinhold Müller in mehreren Schichten übereinander in Tüchern eingepackt, der ganze Stapel wird dann hydraulisch gepresst und der Süssmost fließt in große Behälter.

„Früher hatten die Kunden noch große Mengen Most für den Eigenverbrauch übers Jahr hinweg in Fässern abgefüllt, heute geht der Trend immer mehr weg vom vergorenen zum haltbaren Süßmost“, erklärt Reinhold Müller. Dazu habe auch die Dorfmosterei vor einigen Jahren nachhaltig investiert und ein Gerät zum Pasteurisieren gekauft, das sehr guten Zuspruch findet.

Christine Lichtenstein und Lothar Hempel mit einem Beutel mit haltbarem Süßmost vom eigenen Obst. | Bild: Rolf Hirt

Nach dem Pressen wird der frische Saft in diesem Gerät auf circa 78-80 Grad erhitzt und dann in Beutel abgefüllt. Das Erhitzen verhindert eine Gärung und der Saft bleibt länger süß.

„Diese Saftbox mögen wir sehr gerne und es ist auch ein nettes Geschenk mit regionalem Bezug“, sagen Lothar Hempel und Christine Lichtenstein aus Iznang, die ihren frischen Most komplett in Beuteln haltbar machen. Rosi Müller zeigt ihnen die Bedienung des Gerätes und schon läuft der erhitzte Süßmost in die erste Saftbox. „Seit vielen Jahren kommen wir nun nach Bohlingen in die Mosterei und schätzen immer die Freundlichkeit der Familie Müller“, sagt Lothar Hempel.

Reinhold Müller will mit dem haltbaren Süßmost in Saftboxen auch die jüngere Generation zu einem verstärkten Naturbewusstsein bewegen. „Streuobstwiesen gehören im Hegau traditionell zur Kulturlandschaft und prägen noch heute das Landschaftsbild der Dörfer, das muss uns allen eine Aufgabe sein, dies zu erhalten“, bekräftigt Reinhold Müller.

Die Gemeinde Bohlingen hat inzwischen an einem landesweiten Streuobstprojekt teilgenommen und zusammen mit Freiwilligen viele neue Streuobstbäume gepflanzt. Den Ertrag können die Besitzer in der Dorfmosterei zu Süßmost verarbeiten lassen, ein weiteres Pasteurisiergerät ist dazu angeschafft worden.