Und da denkt man immer, der Glanz des Absolutismus ist längst Vergangenheit. Klar, der Lack ist ab, aber das eitle Gegockel der oberen Zehntausende ist schrill wie eh und je – genau das zeigen Regisseur Klaus Hemmerle und das Ensemble des Färbetheaters.

Erneut darf der große französische Dramatiker Molière die Vorlage bieten, ins Deutsche übertragen hat den Text der erst kürzlich verstorbene Hans-Magnus Enzensberger – ins hier und jetzt übersetzt wurde das Stück von Hemmerle, der mit seiner Truppe auch nicht davor zurückschreckt, die Handlung vom Rokoko in die Postmoderne zu transferieren und die ganze Gesellschaft vom französischen Hof mitten in den Hegau zu holen. Und dazu konterkariert die französische Chansonière Zaz mit ihrem großen Hit die Ziele der lebensfrohen Hauptdarstellerin Célimène, die eben doch lieber den Luxus genießt, statt für die Freiheit auf alles zu Verzichten. Bianca Wächter haucht der koketten Hauptdarstellerin frivoles Leben ein. Die Musikauswahl, die sich wie ein roter Faden durch das Stück zieht, erklärt Hemmerle ganz simpel: „Ich wollte etwas Französisches und Mitreißendes.“ Die Choreographie zum Tanz im Spiel um Vordergründiges und Hintergründiges hat Ballettschulleiterin Ines Kuhlicke entwickelt.

Im Rahmen einer Verlosungsaktion hatten sechs SÜDKURIER-Leser die Gelegenheit, das neue Stück schon vor der Premiere zu erleben und der Regisseur begrüßte die Gewinner erfreut: „Danke, dass sie da sind“, verriet er den Gästen, dass das neue Stück erstmals vor Publikum aufgeführt werde. „Das ist eine wichtige Erfahrung für das Ensemble“, so Hemmerle.

Eine Vorpremiere ist ein besonderes Erlebnis

Für Martin Fischer, Rudolf Gnädig und Irene Völlinger – jeweils mit Begleitung – war es ein besonderes Erlebnis. „Es war große Klasse“, lautet Völlingers Fazit. Ihr haben es besonders die Tanzszenen angetan. „Aber auch die Erkenntnis, dass Molières Gesellschaftskritik nichts an ihrer Wucht verloren hat, stimmt nachdenklich“, sagt die ehemalige Engener Gemeinderätin. Für Martin Fischer war das Spiel mit der Ironie und die gelungenen Wortwechsel der besondere Höhepunkt der Singener Inszenierung und Rudolf Gnädig hat das ganze Schauspiel genossen. „Höhepunkt war für mich zweilfellos das herrliche Finale!“

Im Zentrum des Lustspiels steht die Frage, was wohl ehrenhafter sei: Seinem Gegenüber stets die Wahrheit zu offenbaren oder die Manieren zu bewahren. Wie viel Sympathie Marcus Calvin dabei dem Ekelpaket Alceste als Hauptdarsteller einzuhauchen verstand, war bemerkenswert. Elmar F. Kühling gab den Philinth, der ehrlich versucht, seinen Freund Alceste von der Ehrlichkeit abzubringen. Man müsse ihm den Wahnsinn austreiben, gestand er seiner angebeteten Eliante, der Alex Borns unergründliche Finesse Naivität und Durchblick gleichermaßen gab. Als ungleiches Duo stolperten die Barone in die Szenerie – Fionn Stacey wieder einmal herrlich überdreht als Drag-King, Daniel Leers in einer Doppelrolle als feierwütiger Adliger ebenso, wie als Nebenbuhler, der zum Kondensationskeim der Komödie wird. Dina Roos gibt die kühle Beobachterin, die mit viel Vergnügen zum richtigen Zeitpunkt ins Wespennest der überschäumenden Gesellschaft zur frivolen Party im Färbegarten sticht. Ihr Treffer sitzt. Einer um den anderen verlässt das Schauspiel und das Finale endet unerwartet in den Tiefen des Färbegartens.

Mit Anspielungen spart Hemmerle nicht. Da muss der eingebildete Kranke vom Vorjahr ebenso noch einmal aus der Klamottenkiste gezogen werden, wie der Advokat mit Hut oder das Krankenhaus am Rande der Stadt.