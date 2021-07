Singen vor 2 Stunden

SÜDKURIER-Leser fragen OB-Kandidaten, Teil 2: Was die Menschen von Amtsinhaber Bernd Häusler wissen wollen

Am 11. Juli geht es um die Stadt Singen – denn dann sind die Singener dazu aufgerufen, den Oberbürgermeister zu wählen. Bei der Podiumsdiskussion des SÜDKURIER mit beiden Kandidaten haben Leser und Gäste der Veranstaltung auch Fragen allein an Amtsinhaber Bernd Häusler gestellt. Er will den Chefsessel im Rathaus gegen Herausforderer Helmut Happe verteidigen. Hier kommen Häuslers Antworten.