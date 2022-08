Zuerst habe sie ja geglaubt, dass eine Spam-Mail in ihr Postfach geflattert sei, sagt Jutta Hutschreuther. Dann habe sie die Mail doch geöffnet und sich gefreut. Denn die Singenerin hat bei der SÜDKURIER-Aktion „Jetzt mitreden“ den ausgelobten Preis gewonnen, ein brandneues Apple-iPad.

Ihr voriger Gewinn bei einem Preisausschreiben liegt schon einige Zeit zurück, erzählt sie bei der Gewinnübergabe. Als Kind habe sie mal eine Mundharmonika gewonnen. Umso überraschter und glücklicher war sie nun über das neue elektronische Gerät. Das iPad werde einen älteren Tablet-Rechner ersetzen, sagt Hutschreuther.

Singen SÜDKURIER-Aktion "Jetzt mitreden": 1639 Zuschriften als starkes Signal für die Bereitschaft zum Mitmachen

Auf die SÜDKURIER-Aktion sei sie auf digitalem Weg aufmerksam geworden, über einen Newsletter, den sie auf ihr Smartphone bekommen habe, erzählt sie. Da habe sie dann mitgemacht, was prompt zum Gewinn führte.

Dass die heute 78-Jährige ziemlich digital unterwegs ist, erklärt sie mit ihrer Arbeit. Bis zum Ruhestand habe sie in Chefarztsekretariaten, unter anderem im Engener Krankenhaus, und Arztpraxen gearbeitet. Und da habe sie eben immer Computer um sich herum gehabt.

„Ihr Thema ist unser Thema“: Unter diesem Motto wurden die Menschen in der Region befragt

Bei der Aktion „Jetzt mitreden“, die im Kreis Konstanz zum ersten Mal 2019 stattfand, hat das SÜDKURIER-Medienhaus die Menschen in der Region um ihre Meinung gefragt. Ausbau der B33, Neuordnung der Krankenhauslandschaft, bezahlbarer Wohnraum, um nur drei Beispiele zu nennen: Was ist den Menschen vor Ort wichtig, was bewegt die Gemüter? Unter den Teilnehmern, die sich zusätzlich noch für das Gewinnspiel registriert haben, wurde ein iPad verlost, das nun seine Heimat bei Jutta Hutschreuther in Singen gefunden hat.

Was haben die Menschen in Singen und dem Hegau auf die Fragen in der Aktion „Jetzt mitreden“ geantwortet? Eine ausführliche Berichterstattung über die Ergebnisse wird noch folgen. Verraten sei hier aber schon einmal so viel: Der öffentliche Nahverkehr, bezahlbarer Wohnraum und die Neuordnung der Kreiskrankenhäuser sind bei der Umfrage auf großes Interesse gestoßen. Die Aktion erhob übrigens keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Wissenschaftlichkeit.