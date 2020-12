von Nicola M. Westphal

„Die meisten fanden in meiner Kindheit ABBA toll“, erzählt Sinikka Kranz und zuckt die Schultern. „ABBA war für mich ein No-Go. Ich war nämlich ein ganz großer Fan von Heino.“

Das erste Mal gesehen hatte sie den Sänger, als sie bei ihren Großeltern war, im Fernsehen, als er in einer großen Samstagabend-Show auftrat. Sofort war sie begeistert von seiner sonoren Stimme, von der geheimnisvollen Sonnenbrille, hinter der er seine Augen verbarg, von seinem vollen, blonden Haar. „Ich fand ihn rundum attraktiv.“, sagt sie und lacht herzhaft über ihre einstige Schwärmerei.

Volkssänger auf dem Wunschzettel

Während ihre Klassenkameradinnen Poster und Fotos international bekannter Stars sammelten, sammelte sie alles über den Volkssänger. So gerne hätte sie damals eine Musikkassette mit Liedern ihres großen Idols gehabt und genau das schrieb sie auf den Weihnachts-Wunschzettel, den sie wie jedes Jahr nach Nordrhein-Westfalen zu ihrer Großmutter schickte.

„Meine Großeltern hatten wahrlich nicht viel Geld, aber wenn meine Geschwister und ich eine Auswahl an Wünschen auf den Zettel schrieben, dann wurden meistens sogar alle davon erfüllt.“ Kurz vor Weihnachten brachte der Postbote dann ein riesengroßes Paket, das die Eltern verschwinden ließen und das, wie von Zauberhand gebracht, am Heiligen Abend wieder unter dem Tannenbaum lag. „Das Paket hatte meine Oma meistens sogar noch einmal in Geschenkpapier eingeschlagen.“; erinnert sich Sinikka Kranz.

Heino-Kassette unter Socken

„Mit Spannung und Vorfreude geöffnet, holten meine Geschwister und ich vorsichtig ein Geschenk nach dem anderem aus dem Paket. Und dann war noch für jeden von uns eine große bunte Tüte mit dabei, auf der unsere Namen standen und die mit köstlichen Plätzchen, Dominosteinen, Lebkuchen, Nüssen und Obst gefüllt war.“

Geradezu ehrfürchtig öffnete Sinikka zu Weihnachten 1976 ihr Geschenk. Hervor kam ein kleines Kästchen, in dem ein Paar Socken lagen. „Nicht, dass ich mich über die Socken nicht gefreut hätte, ich fand alles toll, was meine Oma schickte. Aber als ich die Socken aus dem Kästchen lupfte und darunter meine heißersehnte Heino-Kassette lag, war ich wohl das glücklichste Kind der Welt!“ Hingerissen von seiner Stimme, beseelt ihrem Idol zumindest akustisch so nah zu sein, hörte sie ihre Heino-Kassette die kompletten Weihnachtstage rauf und runter.

Glücksgefühl und Erinnerungen

Und auch heute, wenn sie zufällig eines der Lieder des Schlager- und Volksmusik-Sängers im Radio hört, spürt sie noch das Glücksgefühl von einst. Heino entspricht schon lange nicht mehr ihrem Musikgeschmack, die Kassette hat sie jedoch, genau wie viele andere Geschenke der Oma, bis heute aufbewahrt. Die Kassette, und vor allem die schönen Erinnerungen.