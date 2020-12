von Nicola M. Westphal

Chris Reas Lied „Driving home for christmas“ (Über Weihnachten nach Hause fahren) schleicht sich automatisch in den Gehörgang, wenn Sonja Heitmüller über ihr Weihnachtsfest spricht. Für sie bedeuten die Weihnachtstage den Höhepunkt des Jahres, denn dann fährt sie zu ihrer Familie nach Offenburg, wo das Fest mit viel Liebe und jahrzehntelanger Tradition gefeiert wird.

Zurück zu den Wurzeln

„Für mich ist Weihnachten mehr, als nur ein Kirchenfest“, betont Sonja Heitmüller. „Weihnachten bedeutet für mich Familie, Heimat, zurück zu den Wurzeln und als fast Vierzigjährige in die eigene Kindheit einzutauchen.“

Die gebürtige Offenburgerin lebt seit dem Jahr 2008 mit ihrem Mann in Singen und hat zwei Kinder. Obwohl die Lehrerin sich im Hegau zu Hause fühlt, bezeichnet sie den Schwarzwald als ihre Heimat. Sie stammt aus einer großen Familie, hat vier Geschwister, drei davon leben mittlerweile im Ausland. Daher ist es für Sonja Heitmüller besonders wichtig, dass sich die Familie jedes Jahr wenigstens zu Weihnachten in Offenburg bei den Eltern trifft.

Sonja Heitmüller taucht Jahr für Jahr an Weihnachten bei ihren Eltern in ihre eigene Kindheit ein. | Bild: Privat

„Meine Mutter ist dann der Mittelpunkt der Familie“, erzählt sie. „Sie richtet seit 50 Jahren mit viel Kreativität, liebgewonnen Ritualen und Tradition das Weihnachtsfest für alle aus.“

Jede Weihnachtskugel hat eine Geschichte

Einen Tag vor Heiligabend schmückt Sonja mit ihren Geschwistern den großen Tannenbaum im Wohnzimmer. Dabei schöpfen sie aus einem Dekorationsfundus mit alten Kugeln, die sich schon über Jahrzehnte im Familienbesitz befinden und von Generation zu Generation vererbt wurden. „Jede einzelne Kugel ist ein Unikat, hat ihre eigenen Geschichte und ist unweigerlich verbunden mit bedeutenden Erlebnissen“, erzählt sie.

Zur Serie Dieser Advent ist ein besonderer. Mit unserem SÜDKURIER-Adventskalender möchten wir unsere Leser auf die Weihnachtszeit einstimmen. Jeden Tag bis Heiligabend erzählen wir im SÜDKURIER eine kleine Geschichte, in der wir Menschen aus Singen und dem Hegau zu Wort kommen lassen. Sie erzählen von Ritualen und Erinnerungen, aber auch von den Planungen zum diesjährigen Weihnachtsfest. In dieser Folge geht es um die Bedeutung der Familie zur Weihnachtszeit. (nic)

Am Heiligen Abend sitzt die Familie am Nachmittag in einer gemütlichen Kaffeerunde zusammen, nascht selbstgebackene Plätzchen und Linzertorte – alles von ihrer Mutter nach Originalrezepten der Ur-Ur-Großmutter hergestellt.

Wenn das goldene Glöckchen läutet

Wenn es dunkel wird, dann läutet die Mutter das goldene Glöckchen, das Sonjas Opa zu Kriegszeiten aus Frankreich mitgebracht hat und kündigt damit die verheißungsvolle Ankunft des Christkinds an. „Unsere Kinder sind drei und sechs Jahre alt und glauben noch an das Christkind. Und ganz ehrlich, wenn ich das Läuten des goldenen Glöckchens höre, fühle ich mich manchmal, als sei ich selbst wieder Kind und darf an das Christkind glauben“, erzählt sie und lacht.

Gemeinsam werden die klassischen Weihnachtslieder gesungen, manchmal musiziert. Der Lichterglanz, sich wohl, behütet und umfangen im Schoß der Familie zu fühlen, das Innehalten, all diese Dinge machen das Weihnachtsfest für Sonja Heitmüller zum Höhepunkt des Jahres.

Viel zu schnell vergeht die Zeit

Gemeinsam zu spielen, nach alten Rezepten und mit regionalen Zutaten zu kochen, ein großer Familienspaziergang, die gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen, da würde die Weihnachtszeit leider viel zu schnell vergehen, so Heitmüller.

Nun heißt es Daumendrücken, dass die sich laufend angepassten Corona-Regeln der Familie keinen Strich durch die Rechnung machen und alle ihr traditionelles Weihnachten auch in diesem Jahr wie gewohnt feiern dürfen.