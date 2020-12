Die Klinikkapelle im Singener Krankenhaus strahlt eine paradiesische Ruhe und Geborgenheit aus. Das spürt man gleich, wenn man den Weg durchs Krankenhaus in die dritte Etage gefunden hat. In der Kapelle fällt einem die Krippe von Michael Steigerwald ins Auge. Sie zieht einen sofort in ihren Bann. Die Dekoration ist farblich dezent und sparsam: nur ein mit einer Lichterkette beleuchteter Weihnachtsbaum, vor der Krippe einige cremefarbene Weihnachtssterne. Warmes Licht erfüllt den Raum.

Geschnitzte Krippe von Michael Steigerwald

Für Besucher, die dort innehalten möchten, hat der Bildhauer auch noch einen kleinen Hocker geschnitzt, damit man der Krippe ganz nah sein kann. Man kann sich also ganz konkret in der Kapelle zu dieser Krippe setzen, auf gleicher Augenhöhe mit dem Kind, mit Maria, Josef, den Hirten, den Tieren und den Königen, die erscheinen, wenn man den linken Flügel der Krippe aufklappt.

Auf wunderbare Weise habe der Bildhauer aus Steinach im Ortenaukreis das Geheimnis der Weihnacht eingefangen, findet Waltraud Reichle. Steigerwald hatte die Krippe unter dem Titel „Innerlicht“ im Jahre 2009 für eine Ausstellung mit zeitgenössischen Krippendarstellungen im Kloster Hegne geschaffen. Sie ist in eine Lindenholzplatte geschnitzt. Bereits 2018 hatte die Klinikseelsorge die Krippe ausgeliehen und konnte sie im vergangenen Jahr dank einer Förderung durch die Erzbischof Hermann Stiftung erwerben.

Halt für Patienten und Angehörige

Pastoralreferentin Waltraud Reichle und Diakon Christoph Labuhn geben Menschen, die es wünschen, Zuwendung und Halt. Als Klinikseelsorger im Singener Krankenhaus sind sie für Patienten und Angehörige da, auch und besonders jetzt in dieser Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. In der Kapelle, die im Jahr 2018 aufwändig neu gestaltet worden war, hätte am Sonntag, 4. Advent, die Andacht „Offener Himmel“ mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden sollen.

Doch daraus wird nun nichts. Waltraud Reichle und Christoph Labuhn sind aber froh, dass sie die Gottesdienste für den „Offenen Himmel“ und für Heiligabend vorab aufzeichnen und dann in die Krankenzimmer übertragen können. Außerdem können die Videos im Youtube-Kanal der Klinikseelsorge abgerufen werden.

Thema Schutz so aktuell wie nie

Waltraud Reichle und Christoph Labuhn geht es in dieser Zeit besonders ums Dasein und die Zuwendung für Menschen, die im Krankenhaus sein müssen. Auch über die Feiertage seien rund um die Uhr Seelsorger im Haus. „Als Christen begegnen wir allen, die uns brauchen“, so Christoph Labuhn.

Er hatte erst kürzlich einen Brief einer Patientin bekommen, die im Frühjahr an Covid-19 erkrankt war und noch heute mit den Folgen kämpft. „Den Schutzengel, den sie mir gegeben haben, trage ich immer bei mir“, hatte die Frau sich noch einmal bedankt. Auch Maria und Josef suchen an Weihnachten den Schutz in der Herberge. Das Thema Schutz suchen sei so aktuell wie nie. „Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, die Menschen auch vor falschen Informationen in Bezug auf das Coronavirus zu schützen“, sagte Diakon Labuhn.

Pflegekräfte wie Engel

Doch auch das Thema Angst, insbesondere davor, sich anzustecken, treibe die Menschen um, ergänzte Waltraud Reichle. „Haben Sie Vertrauen und halten Sie konsequent die Regeln ein“, appellierte die Pastoralreferentin. Man müsse dieses Jahr zwar auf körperliche Nähe zu engen Verwandten verzichten, aber man solle darauf achten, wenigstens über Telefon oder Video in Kontakt zu bleiben.

Für die Klinikmitarbeiter hatten die beiden Seelsorger die Adventsbotschaft als Adventskalender gestaltet. Für sie seien die Pflegekräfte so was wie Engel, denn sie leisteten unglaublich viel und das schon seit Monaten, so Reichle. „Hoffentlich bleibt die Wertschätzung für das Klinikpersonal auch nach der Pandemie erhalten“, so Labuhn.