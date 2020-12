Improvisation ist alles. Dieser Denkansatz lässt sich auch darauf anwenden, dass die Geburt von Jesus Christus in einem kleinen Stall verortet wird. Denn seine Eltern Josef und Maria konnten trotz aller Bemühungen in Bethlehem kein anderes Quartier finden. 2000 Jahre später steht die Familie von Leon vor einem Problem, als die Familienkrippe aufgebaut werden soll. Schmunzeln sie mit, wenn Leon erklärt, wie er das Problem gelöst hat:

Das Christkind ist weg

Sie sind weg. Und heute ist doch schon der Fünfzehnte! Familie Steinhausen hat die Krippenfiguren am 15. Dezember immer noch nicht gefunden. Doch Leon deutet auf die Weihnachtskrippe: „Hier ist die Lösung. Schau mal, Papa. Ich habe halt andere Sachen hineingestellt.

Der Vater mustert den Stall mit seinem ungewöhnlichen Inhalt: „Urlaubsvertretung für Maria und Josef?“ Er deutete auf die blau-weiße Ente neben der Krippe: „Wer ist das da?“ „Das ist Donald Duck. Er vertritt den Hirten.“ Der Vater stutzt: „Aber – warum stehen da Tom und Jerry daneben?“ Da räuspert sich Leon: „Weil ich keine Schafe gefunden habe.“ „Soso“, murmelt der Vater. „In deiner Weihnachtsgeschichte steht also Donald Duck da und hütet Tom und Jerry. Und dann erscheint ihm ein Engel.“

„Den Engel habe ich ja ganz vergessen. Warte rasch.“ Leon rennt hinaus, holt sein weißes Plastik-Doppeldecker-Flugzeug und stellt es auf das Dach der Krippe. Dann zeigt er auf die andere Seite des Stalls: „Und schau. Hier habe ich die sieben Zwerge hingestellt: Die Weisen aus dem Morgenland. Dazwischen Omas alter Goldzahn, eine von deinen Zigaretten und der Pfefferstreuer – Gold, Weihrauch und Myrrhe.“ Schließlich greift Leon nach dem kleinen Kästchen, das er über die Krippe gehängt hatte – die Fahrradrückleuchte beginnt sofort rot zu blinken: „Das ist der Stern von Bethlehem.“ Der Vater betrachtet die Krippe im dreimal pro Sekunde aufleuchtenden Licht: „Die sieben Zwerge waren also dem Stern gefolgt und beteten das Kind an. Und wer ist das?“

Neues Leben in der Krippe

„Das ist Josef. Seine Stelle nimmt ein Schlumpf ein.“ Der Vater schmunzelt: Ein Schlumpf als Josef. Und wer steht da daneben? „Das ist eines von den Mainzelmännchen. Es gab keinen anderen Ersatz für Maria.“ Sein Papa fasst zusammen: „Mainzelmännchen als schwangere Maria und ein Schlumpf als Josef sind also den weiten Weg von Mainz nach Schlumpfhausen spaziert.“

„Und schau. Zwischen Schlumpf und Mainzelmännchen habe ich einen Zwerg gelegt.“ Der Vater lächelt: „Der Zwerg vertritt also das Jesuskind.“ Noch einmal mustert der Vater den Stall: „Was ist denn das noch da hinten in der Krippe?“ Leon strahlt: „Das sind zwei Sticker von Fußballspielern: Manuel Neuer und Toni Kroos. Sie vertreten Ochs und Esel.“ Der Vater schüttelt den Kopf. „Manuel und Toni stehen also da und glotzen das Christkind an.“ Leon und sein Papa betrachten Donald Duck, Tom und Jerry, die sieben Zwerge, Goldzahn, Zigarette, Pfeffer-Streuer, das weiße Modell-Flugzeug, den Schlumpf und das Mainzelmännchen, den Zwerg – und natürlich Neuer und Kroos im rot blinkenden Schein der Fahrradlampe. Da kommt die Mutter mit einer Schachtel ins Zimmer: „Gute Nachrichten. Ich habe eben die Figuren gefunden.“

Warten aufs Christkind

„Ach schade“, ärgert sich Leon. „Eigentlich gefällt es mir so aber auch prima.“ Da lacht der Vater und sagt: „Dann lassen wir die Krippe noch ein paar Tage so stehen.“ Es genüge ja, die richtigen Figuren am Heiligen Abend aufzustellen. „Meinetwegen“, stimmt Leon dem Kompromiss am Ende zu.