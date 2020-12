von Sandra Bossenmaier

Zu einer Zeit, in der die Adventskerzen angezündet werden, gehören auch die Weihnachtsfeiern für viele Firmenbelegschaften. Alle Jahre wieder feiert eigentlich auch die Belegschaft von Elektro Stengele, einem Singener Familienbetrieb in dritter Generation, gemeinsam. Zusammen mit den Mitarbeitern, deren Partnern und dem Chef Michael Neumeyer trifft man sich in geselliger Runde bei leckerem Essen und feinen Getränken, meist im Berggasthof Burg Rosenegg. „Das kann dann auch mal spät werden“, berichtet der Firmeninhaber augenzwinkernd. Manchmal sei man sogar geblieben bis die Wirtin Corinna Weiermann-Seidl die Gäste nach Hause schickte.

Pandemie schränkt alle ein

In diesem Jahr ist das anders. Auch Firmen-Weihnachtsfeiern fallen den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zum Opfer. Für Michael Neumeyer ist dies aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Klar sei es schade, dass in diesem Jahr nicht wie sonst gefeiert werden könne, aber das würde auf jeden Fall nachgeholt werden – sobald es die Situation wieder zulasse.

Michael Neumeyer ist ein Chef, dem eine Weihnachtsfeier mit seinen Leuten wichtig ist. Dies fördert das Gemeinschaftsgefühl und stärkt den Zusammenhalt im Betrieb. Ein privates Zusammenkommen auf Firmenkosten vor Weihnachten gehört da seiner Meinung nach einfach dazu. Schließlich sei man in der Firma so etwas wie eine große Familie, man würde sich gegenseitig unterstützen und helfen. „Wir kämpfen miteinander und wir feiern miteinander“, so der Chef.

Den Blick nach vorne richten

Weihnachten sei da in normalen Zeiten ein guter Zeitpunkt, um auf das vergangene Jahr zurück zu blicken, die Mitarbeiter für ihre Leistungen zu loben und ihnen einfach mal herzlich Danke zu sagen. „Und kleine Geschenke gehören da natürlich auch dazu“, erzählt Neumeyer.

Die Geschenke liegen auch in diesem Jahr bereit, der gesellige Austausch muss aber ausfallen. Doch ganz verzichten aufs Feiern wolle man nicht. „Das machen meine Leute nicht mit“, ahnt Neumeyer auch angesichts der aktuellen Einschränkungen. Es gebe Vorgaben, an die müsse man sich selbstverständlich halten und eine gemeinsame Weihnachtsfeier in einer Gaststätte ginge nun mal im Moment nicht. „Das ist schade, aber so ist es halt“, erklärt der Firmenchef, das Jammern und Klagen selten ein guter Ratgeber sei. Da müsse man durch und das Beste aus der aktuellen Situation machen. Trotz allem solle man das Positive erkennen und schätzen. Und mit Sicherheit kämen auch wieder bessere Zeiten und dann könne man auch endlich wieder richtig feiern.

Eine kleine Feier sei aber trotz aller Einschränkungen geplant: In diesem Jahr wird man bei Elektro Stengele am letzten Arbeitstag, dem 23. Dezember vor Heiligabend, in der Werkstatt zusammenkommen – natürlich mit Abstand voneinander und nach aktuell gültigen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. Auch das habe Tradition, wenn Chef und Mitarbeiter gemeinsam in der Mikrowelle aufgeblähte Schaumküsse mit Eierlikör genießen. Das sei auch in den letzten Jahren immer schon so gewesen.

Kleine Feier mit Einschränkungen

Und eines ist ganz klar für Michael Neumeyer als Chef seiner Belegschaft: Corona ist kein Anfang vom Ende der schönen Tradition mit betrieblichen Weihnachtsfesten. Aktuell gelte jetzt einfach nur, die Pandemie zu überstehen. Wie eine Familie sei man im Betrieb vor Corona gewesen, das sei erst recht so mit Corona – und auch weiterhin danach. Und sobald es wieder möglich ist, werde es ein großes Fest geben, verspricht der Firmenchef. Vermutlich dann wieder im Berggasthof Burg Rosenegg oder alternativ für alle ein großes Grillfest im Singener Familienbetrieb.