Man stelle sich vor: Ein Mensch erwacht und ist umgeben von absoluter Finsternis. Kein Grauton, kein Lichtschimmer, keine Ahnung von oben und unten. Ein Unort, der aus der Zeit gefallen ist. Das Schwarz ist so schwarz, dass die Figur, die sich nun langsam ins Bild der Fantasie schiebt, nicht einmal ihre eigenen Konturen erkennen kann. Das Einzige was bleibt ist die Erinnerung, der Tastsinn und ein unbändiger Wille, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien.

Markus Orths ist mit „Picknick im Dunkeln" ein sehr unterhaltsamer und auch spannender Gang durch die Geschichte der Philosophie gelungen. Eine höchst ungewöhnliche Perspektive in einem fantastischen Roman.

Es ist eine beklemmende Atmosphäre, in der Markus Orths seine Figur zunächst aus einem inneren Monolog entstehen lässt. Bald erfahren wir, dass es sich bei dem Gestrandeten um den Komiker Stan Laurel handelt. Jeder kennt ihn aus den weltberühmten Filmen „Dick und Doof“. Indem er alte Sketche des Duos Stan und Oli rekapituliert, erweckt Markus Orths seine Figur zum Leben. Doch was ist ein Film ohne Licht? Das Bild muss in der Fantasie entstehen.

Stan Laurel trifft Thomas von Aquin

Stan begibt sich auf die Suche nach dem Licht. Er stellt fest, dass er sich in einem Tunnel befindet. Nach einem Ausweg suchend tastet er sich voran bis er über einen unfassbar dicken Menschen stolpert, der stumm an der Wand kauert. Die beiden kommen mühsam ins Gespräch und beschließen, ihre Suche nach der Freiheit gemeinsam fortzusetzen.

Während sie sich so vorantasten – nicht nur gehend, sondern auch fragend – wird klar, dass es sich bei der zweiten Figur um den italienischen Dominikaner-Mönch und Philosophen Thomas von Aquin handelt, der im 13. Jahrhundert lebte. Was für eine skurrile Idee, diese unmögliche Begegnung.

Ein Lehrstück der Philosophiegeschichte

Von Beginn an wird der Leser dieses Romans von einem wohligen Gruseln erfasst. Die Szenerie erzeugt Spannung und erinnert ein wenig an Samuel Becketts absurdes Theater „Warten auf Godot„. Die Figuren erforschen sich gegenseitig. Wandernd bewegen sie sich durch den Tunnel und stolpern dort über seltsame Dinge, die wieder Stoff für neue Diskussionen ergeben.

Mit dieser raffinierten Erzählweise, den respektvollen Fragen erlebt der Leser unterhaltsam ein Lehrstück der Philosophiegeschichte. Im Dialog der „Geistseelen“ entsteht eine amüsante Tour durch die Jahrhunderte.

Markus Orths ist ein fesselndes Abenteuer über eine 700-jährige Spanne der Geistesgeschichte gelungen. Köstlich, wie Stan Laurel dem Aquinaten Erkenntnisse der Wissenschaft aus den verschiedenen Epochen erklärt. Während Stan sich kein Leben nach dem Tod vorstellen kann, versucht ihm Thomas, gerade darin eine Zuversicht zu vermitteln.

Tunnel simuliert Nahtod-Erfahrung

Der Leser begibt sich mit den beiden Figuren in ein Übergangsstadium zwischen Himmel und Hölle. Der schwarze Tunnel simuliert eine Art Nahtod-Erfahrung. Im Gespräch des Ungläubigen mit dem christlichen Philosophen werden existenzielle Fragen der Menschheit erörtert. Es geht ebenso um die befreiende Wirkung des Lachens wie um den Trost im Glauben.

Es geht um die Frage der Unsterblichkeit. Für den Komiker sind es seine Filme, für den Philosophen seine Schriften. Gefangen im Schwarz des Tunnels, verbunden durch die Suche nach einem Ausweg und einer Erklärung nähern sich die Figuren an.

Ablenkung und Stoff zum Nachdenken

Wir befinden uns in einer der schwärzesten Perioden unserer Zeit. Die Corona-Pandemie hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Die Menschen sollen möglichst zu Hause bleiben und Kontakte vermeiden. Vielleicht hat die neue Isolation eine gewisse Ähnlichkeit mit dieser Tunnelsituation. Der amüsante und lehrreiche Roman bietet nicht nur Ablenkung, sondern auch Stoff zum Nachdenken über die eigenen Fragen der Existenz.