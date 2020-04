Die Stromversorgung in den Singener Ortsteilen Beuren, Friedingen, Schlatt und Hausen sowie im Norden von Singen in Remishof und Römerziel ist laut Netzbetreiber Thüga am Mittwochmorgen für etwa 90 Minuten ausgefallen.

Das schnelle Eingreifen der Thüga-Mitarbeiter in der Singener Leitstelle habe die Versorgung schnellstmöglich sichern können. Laut Marco Umbreit, technischer Leiter am Standort Singen, wurde mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung gearbeitet.

Gegen 6.16 Uhr sei ein sogenannter Schalterfall eingetreten. „Das kann mit einer Sicherung, die zu Hause bei einem Kurzschluss abschaltet, verglichen werden“, erklärt Umbreit. Ursache sei eine Beschädigung an einem Leitungsstück auf dem Abgang der Stromleitung in die Region „Überland Nord“ gewesen.