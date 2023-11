Singen vor 55 Minuten

Jugendliche gehen aufeinander los: Auseinandersetzung vor dem Cano sorgt für Aufruhr und Video

Mehr als 15 junge Menschen sind am Samstagnachmittag in der Singener Fußgängerzone plötzlich in Streit geraten. Ein Video davon kursiert im Internet und wird fleißig kommentiert. Das sagen Polizei und Stadt.