Ob spanische Churros, amerikanische Burger oder französische Crêpes – auf dem Street Food Festival in Singen soll es wieder frisch zubereitete kulinarische Spezialitäten aus aller Welt zu genießen geben. Bereits zum sechsten Mal gastiert die Veranstaltung von Freitag, 11. August, bis Sonntag, 13. August, auf dem Rathausplatz.

Essen von der Hand in den Mund

Unter dem englischen Begriff Street Food versteht man die frische Zubereitung und den direkten Verzehr des schnellen Essens auf der Straße – also quasi von der Hand direkt in den Mund. Wie Eventorganisatorin Sarah Bucher auf Nachfrage mitteilt, werden insgesamt 19 Food Trucks auf dem Rathausplatz stehen und den Besuchern verschiedene Gaumenfreuden servieren. Kulinarisch ist dabei einiges geboten. Neben gängigen Gerichten wie amerikanischen Hotdogs und Burgern, ungarischem Langos oder griechischem Moussaka gibt es dieses Jahr auch peruanische Speisen zu genießen. Auch Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit sollen fündig werden.

Für Nachkatzen gibt es Waffeln, spanische Churros, Crêpes und Stickstoffeis. Der Trend, flüssigen Stickstoff für die Herstellung von Eis zu verwenden, ist vor allem etwas für die Augen: Es dampft aus den Eismaschinen und Nebel schwappt heraus. „Zusätzlich haben wir noch einen Cocktailtruck, der den Gästen frisch zubereitete Cocktails anbietet“, sagt Sarah Bucher. Die Cocktails gibt es auch alkoholfrei. Wie jedes Jahr ist als lokaler Anbieter auch Büffel Bill aus Singen mit dabei. Hier gibt es dann Büffel Burger mit Büffel-Mozzarella zu genießen.

Das Festival lädt am Freitag, 11. August, von 16 bis 22 Uhr zum Schlemmen ein, am Samstag öffnen die Food Trucks schon um 12 Uhr ihre Läden bis 22 Uhr und am Sonntag können Besucher von 11 bis 19 Uhr über den Platz schlendern und sich durchprobieren.

Mehr Livemusik auf dem Programm

Wie schon im vergangenen Jahr kommen Besucher gratis aufs Festivalgelände. „Ebenso haben wir uns dazu entschlossen, mehr Livemusik zu präsentieren“, sagt die Eventorganisatorin. So wird es am Samstag Livemusik von Lou & Willaccoustic geben. Das brasilianische Duo aus Singen wird Pop-, Rock- und Bluesmusik spielen, kündigt Bucher an. Am Sonntag tritt der aus „The Voice of Germany“ bekannte Musiker John Noville auf. Er war auch schon 2022 zu Gast.

Blick von oben auf das Street Food Festival 2022 in Singen. Die Veranstaltung lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher an. | Bild: Rocking High GmbH

Für die kleinen Gäste gibt es wieder eine Hüpfburg sowie eine Mal-Ecke. Dass das Street Food Festival zum sechsten Mal in Folge stattfindet, liege daran, dass die Veranstaltung gut angenommen werde. „Bisher war die Resonanz in Singen immer sehr gut. Wir freuen uns schon sehr auf dieses Jahr“, sagt Sarah Bucher.