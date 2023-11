Ehrenamtliches Engagement steht in der heutigen Gesellschaft vor großen Herausforderungen, Vereine haben es immer schwerer, Mitstreiter und Nachfolger zu finden. Um das Ehrenamt in der Region zu unterstützen, gründete Thomas Roth aus Gaienhofen vor zwei Jahren die Stiftung zur Förderung gesellschaftlichen Engagements, die unter dem Dach der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Hegau-Bodensee soziale, kulturelle sowie Natur- und Umweltprojekte fördert. In diesem Jahr wurde im Bereich Kultur der Musikverein Horn-Gundholzen mit dem Ehrenamtspreis über 3000 Euro gewürdigt, der Anerkennungspreis über 1000 Euro ging an den Kunstverein Singen.

Mit dem Preis möchte die Thomas-Roth-Stiftung das Engagement der Vereine und die Menschen dahinter in den Vordergrund rücken und sichtbar machen. „Die Gesellschaft nimmt eine unerfreuliche Entwicklung hin zu immer mehr Egoismus, es werden mehr Forderungen gestellt und es fehlt an Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft einzusetzen“, erläutert Roth bei der Preisübergabe in der Hauptfiliale der Sparkasse Hegau-Bodensee.

Der Vorstandsvorsitzende Alexander Endlich sowie Oberbürgermeister Bernd Häusler unterstrichen die Bedeutung der Preise. „Ohne Ehrenamt würde die heutige Gesellschaft nicht funktionieren“, sagte Häusler. Die Arbeit der Vereine sei auch wichtig für die Integration von Migranten. „Was die Menschen hier einbringen, begeistert mich, mit dem Preis soll etwas an sie zurückgegeben werden“, sagte Gaienhofens Bürgermeister Jürgen Maas. Den Ehrenamtspreis erhielt der Musikverein Horn-Gundholzen für sein besonderes kulturelles Engagement, das aus der Masse heraussteche, wie Thomas Roth erläuterte. Als regelmäßiger Teilnehmer am Rheinischen Karneval wirke der Musikverein über die Region hinaus. Dazu würden die Mitglieder die Organisation und Durchführung des Höri-Umzugs übernehmen. Auch finanziere der Verein sämtliche Aufwendungen selbst und bilde den Nachwuchs aus. Thomas Roth hob auch hervor, dass Dirigent Mark Bosch viele Stücke selbst schreibe und arrangiere. Den Preis nahm Simone Breyer in Vertretung des Vorstands entgegen.

Mit dem Anerkennungspreis wurde der Kunstverein für das Projekt „komm und guck“ gewürdigt, das Studierende der Bildenden Kunst nach Singen holt und 2016 als Experiment ins Leben gerufen wurde. In diesem Jahr nahmen fünf Studierende des Studiengangs Freie Kunst der Akademie der Bildenden Künste in München teil, die ihre Wahrnehmung der hiesigen Kultur und ihrer Begegnungen mit den hier lebenden Menschen künstlerisch gestalteten. Als temporäres Atelier stehen die Türen der jeweils angemieteten Räume offen und laden Bürger und Interessierte zum Zuschauen und Austausch mit den Studierenden ein. Die Vorsitzende, Ulrike Veser, die mit Projektleiterin Helena Vayhinger das Kunstprojekt organisiert, dankte im Namen des Vorstands für die Wertschätzung, die der Kunstverein mit diesem Preis erfahre.