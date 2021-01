von Sandra Bossenmaier

Bald schon würden – gäbe es keine Corona-Pandemie – Sternsinger durch die Straßen ziehen, gemeinsam singen und um Geld für arme Kinder weltweit bitten.

Allein in Steißlingen würden rund 80 Kinder und Könige mit ihren jugendlichen Begleitern von Haus zu Haus ziehen. Konzepte unter Beachtung von Sicherheits- und Abstandsregeln seien erstellt worden, an der Umsetzung gefeilt und letztendlich musste leider doch wieder alles verworfen werden, berichtet Annabelle Vorbringer vom Sternsinger-Orgateam der Seelsorgeeinheit Mittlerer Hegau.

Spendentütchen und Aufkleber

Man hätte den Lockdown kommen sehen und ein Konzept entwickelt, welches durchgeführt werden darf: In den Kirchen und Geschäften werden Spendentütchen ausgelegt, die dann am 6. Januar in der evangelischen oder in der katholischen Kirche abgegeben werden können.

Dort können dann auch Segenssprüche für die eigene Haustüre abgeholt werden. „Wir hoffen, dass auch auf diesem Weg eine schöne Summe für die Armen der Welt zusammenkommt und die Sternsingeraktion ein großer Erfolg wird“, so Annabelle Vorbringer.

„Die Welt braucht eine frohe Botschaft“

Corona stellte wie so vieles auch die segensreiche Aktion des Dreikönigssingen auf den Kopf. Die neuesten Verordnungen in Baden-Württemberg lassen es nicht zu, dass die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen. Singen ist verboten, Abstand muss eingehalten werden und aufgrund der aktuellen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sind Wege von Haus zu Haus nicht erlaubt.

Von links: Mara Kempter, Nelia Claro-Ramos, Hanna Auer und Leona Sproll singen dieses Mal in der Kirche anstatt in den Häusern. | Bild: Sandra Bossenmaier

Deshalb fällt aber die Sternsingeraktion nicht aus. Die Kirchengemeinden erstellten kontaktlose Konzepte, damit die Menschen trotz aller Maßnahmen einen Segen erhalten und Geld spenden. Deren aller Leitgedanke lautet: „Heller denn je – die Welt braucht eine frohe Botschaft“.

In den einzelnen Kirchengemeinden werden Segensbriefe und kleine Segenspakete an die Haushalte versendet oder in den Gottesdiensten ausgelegt, inklusive eines selbstklebenden Haussegens mit dem Segenswunsch „C + M + B“ für Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus).

Viele Millionen Euro für Hilfsprojekte

Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk Die Sternsinger und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Seit dem Start 1959 konnten rund 1,19 Milliarden Euro gesammelt und damit mehr als 75.600 Projekte für Kinder weltweit unterstützt werden.

Allein im Jahr 2019 konnten 1623 Projekte in 108 Ländern unterstützt werden. Laut Auskunft des Kindermissionswerk wurden bei der letzten Aktion über 49,2 Millionen Euro gesammelt, allein im Erzbistum Freiburg waren es über 4,7 Millionen Euro.

Gemeinden rechnen mit weniger Spenden

Sorgen, dass es dieses Mal einen Einbruch bei der Spendenbereitschaft geben könnte macht sich aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Problematik wegen Corona Pfarrer Thorsten Gompper, Leiter der Römisch-katholischen Kirchengemeinde Hohenstoffeln-Hilzingen.

Auch Anna-Marleen Wolter, Pastoralreferentin in der Seelsorgeeinheit Singen befürchtet, wenn die Kinder in den Königsgewändern nicht an den Türen der Häuser läuten und durch die Straßen laufen dürfen, dass womöglich weniger Geld zusammenkommt als bisher.

Wer in der Seelsorgeeinheit Singen eine Segenskarte erhalten möchte, muss sich über ein Onlineformular oder das Zentralbüro anmelden. Außerdem wird man hier ein Video mit den Sternsingern online stellen und die Gottesdienste am 6. Januar gemeinsam mit Sternsingern gestalten.

„Viele arme Kinder auf der Welt“

„Die Sternsinger erinnern uns daran, dass es viele arme Kinder auf der Welt gibt, die auf unsere Spenden angewiesen sind“, bat Pfarrer Arthur Steidle im Sonntagsgottesdienst am 4. Advent um eine Spende. Auch in der Seelsorgeeinheit Aachtal entschied man sich schon früh, auch aus Sorge vor unberechenbaren Situationen im Zusammenhang mit Corona, keine Sternsinger zu entsenden. Hier gestalten die königlichen Sternsinger seit Dezember bis einschließlich 6. Januar die Gottesdienste mit.

Die Sternsinger aus Engen im Januar 2019: ein solches Bild wird es bei der nächsten Sternsingeraktion nicht geben. | Bild: Katholische Kirchengemeinde Oberer Hegau

Andrea Breyer, die sich in der Seelsorgeeinheit Aachtal mit um die Sternsingeraktion kümmert ist zuversichtlich, was die Spendenbereitschaft der Menschen betrifft. Auch bei anderen Aktionen in den vergangenen Monaten wären die Menschen bereit gewesen, eine großzügige Gabe zu geben. „Wir verlieren diese wichtige Aktion und das positive Engagement der Kinder nicht aus den Augen“, lobt sie besonders die Kinder. Diese seien sofort bereit gewesen, in die Königsroben zu schlüpfen, um damit die Gottesdienstbesucher zu erfreuen und sie um eine Gabe zu bitten.

Spenden per Überweisung

Weltweit leiden die Menschen unter den Folgen von Corona. Besonders hart trifft es die Armen, deshalb ist die Hilfe der Sternsinger wichtiger denn je. Spenden können auf die Konten der Kirchengemeinden mit dem Verwendungszweck „Sternsinger“ überwiesen werden. Oder direkt auf das Spendenkonto des Kindermissionswerk: Pax Bank eG, IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31, BIC: GENODED1PAX