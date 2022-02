von Sandra Baindl

Ein Tanz auf dem Vulkan – damit waren kürzlich zwei stadtbekannte Singener im Landes-Fernsehprogramm zu sehen. Stephan Glunk, Zunftmeister der Poppele-Zunft, und Regionalhistoriker Roland Kessinger waren angetreten, um ihr Wissen über Vulkane zu beweisen – in einem Quizduell gegen die Stadt Daun in der Eifel.

Denn beiden Orten ist eines gemeinsam: Sie sind von Vulkanen geprägt. So lag es nahe, die Bewohner der Städte auf ihr Wissen zum Thema Vulkan zu prüfen. Zwischen Stadtgarten und Fußgängerzone ging Moderator Jens Hübschen auf Kandidatensuche. So galt es zum Beispiel, Bilder bekannter Vulkane zuzuordnen und die richtige Schreibweise des 2010 ausgebrochenen isländischen Vulkans Eyjafjallajökull zu erkennen.

Versteckt im alten Singener Dorf

Dann kamen die Experten Glunk und Kessinger ins Spiel. Beim Treffen mit Moderator Hübschen am Morgen auf dem Hohentwiel im Nebel erhielten sie ihre Aufgabe: Gesucht wurde eine Wandmalerei der Hegauvulkane in Singen, wofür sie fünf Stunden Zeit hatten.

Die Suche gestaltete sich schwieriger als gedacht. Die beiden befragten zahlreiche Passanten und Bekannte. Schließlich wurden sie im alten Singener Dorf fündig. Für Stephan Glunk war es umso erstaunlicher, dass die Suche so lange dauerte, als dass kein Zunftmitglied einschließlich ihm das Motiv kannte, obwohl die gesamte Poppele-Zunft jeden Schmutzigen Dunschtig und Fasnachtssamstag von der Zunftschüür aus daran vorbeizieht. Vielleicht war der letzte Umzug einfach zu lange her. Vor dem Finale gab Gleichstand zwischen den beiden Städten. Und so entschied eine Schnellfragerunde auf dem Hohentwiel, wieder war das geballte Wissen der Experten gefragt.

In 60 Sekunden mussten zehn Fragen beantwortet werden. Hier hatten nun die beiden Experten aus Daun die Nase vorn. Sie konnten souverän alle Fragen beantworten, den Singenern fehlte eine Antwort. Glunk und Kessinger erwiesen sich als faire Verlierer und gratulierten ihren Mitspielern zum sehr knappen Sieg. Das Video zur SWR-Sendung ist in der ARD-Mediathek abrufbar.