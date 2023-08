Angenehme Temperaturen lockten am Samstag zum Bummeln und Einkaufen in die Innenstadt. Zahlreiche Passanten schlenderten durch die Fußgängerzonen, ließen es sich in den Cafés gut gehen und beobachteten das bunte Treiben. Darunter waren auch besonders farbenprächtige Besucher, die so manch einen überraschten: Unter dem Motto „Flower-Power“ war die Stelzengruppe Oakleaf beim Sommerprogramm „singenlovesyou“ zu Gast in der Stadt.

Wo sie auftauchten, erweckten die Stelzenkünstler Staunen und Freude. In leuchtenden Farben tänzelten sie als Blüten in Begleitung eines Vogels durch die Straßen, ließen die Blütenblätter auf und nieder wippen und schienen zeitweise über den Asphalt zu schweben. Mit strahlendem Lächeln suchten die fantasievollen Figuren Kontakt zu den Passanten, die wie gebannt die Köpfe und Hände in die Höhe streckten. Stets von Kindern umringt, boten sie Augenschmaus auch für Erwachsene.

„Das ist wunderschön“, meinte Marina Blatter, die mit ihren Enkelinnen dem Treiben zuschaute. Es sei super, dass so etwas geboten werde, es belebe die Stadt und mache sie bunt. Brigitte Gerber hatte eine Anzeige in der Zeitung gelesen und war extra aus Worblingen nach Singen gekommen. Auch sie genoss den Anblick: „Das ist einfach nur schön“, fand sie es erstaunlich, dass Singen so etwas bietet. Vom Einzelhandel und Singen aktiv organisiert, war es der fünfte Aktionstag im Sommerprogramm „singenlovesyou“. Bis Ende September wird an Samstagen ein abwechslungsreiches Aktions- und Musikprogramm in den Fußgängerzonen geboten.

Unter dem Motto „Musikfest in der City“ war auch der rote Teppich wieder ausgerollt. Zurück zu den Songs der 60er-Jahre hieß es am Samstag mit der Hans-Wöhrle-Combo. Und es blieb nicht beim Zuhören: Die Umstehenden summten mit und ließen die Füße wippen. Am Samstag, 5. August, wird von 11 bis 14 Uhr mit Musik und alpenländischem Stelzentanz bayerische Gaudi in der Stadt geboten.