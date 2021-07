Von der Singener Scheffelstraße aus braucht es nur wenige Schritte, um in die arabische Welt einzutauchen. Denn das Geschäft von Morhaf Moghrbel sieht nicht nur aus wie in 1001-Nacht, sondern hat auch dort beliebte Süßigkeiten parat: Baklava und Co. bringen einen Geschmack nach Singen, der rund 3500 Kilometer entfernt ganz alltäglich ist. Wobei die arabischen Süßigkeiten dann doch etwas besonderes sind, denn sie werden nicht von irgendwem zubereitet: Der heute 44-Jährige backte schon für Scheichs in Abu Dhabi und hatte mehrere Geschäfte, bevor er mit seiner Familie 2015 aus dem syrischen Homs nach Deutschland floh. Der Weg, bis er hier sein Können zeigen durfte, war lang.

Wer Gebackenes verkaufen will, muss Regeln beachten

Einfach in der heimischen Küche etwas backen und verkaufen, das ist in Deutschland nämlich nicht erlaubt. „Wir kannten am Anfang nicht alle Gesetze und wollten auf Bestellung arbeiten, wenn die Kinder in der Schule sind. Stück für Stück“, erklärt seine Frau Areej Khan. Doch wer seine Backwaren anbieten möchte, muss eigentlich Konditormeister sein und auf jeden Fall eine Backstube vorweisen, die von Behörden geprüft wurde. Wie die Handwerkskammer Konstanz auf Nachfrage erklärt, sind die strengen Hygieneauflagen in der heimischen Küche kaum zu erfüllen.

Also musste Morhaf Moghrbel warten, die deutsche Bürokratie verstehen und Prüfungen absolvieren. Fachprüfungen in Theorie und Praxis sind gemeistert: „Wir haben viel gelernt zu Lebensmitteln, Sicherheitsvorgaben und noch viel mehr“, sagt Khan. Dank einer Ausnahmegenehmigung konnte ihr Mann im vergangenen Oktober endlich sein Geschäft eröffnen, das er mit Freunden in Eigenregie umgebaut hat – kurz vor dem zweiten Lockdown.

Angeboten werden die Süßigkeiten kiloweise, doch Kunden können auch einzelne Stücke kaufen. | Bild: Arndt, Isabelle

Er sammelte viel Erfahrung – auch in Abu Dhabi bei einem Scheich

Moghrbel backt schon seit seiner frühesten Kindheit, wie er erzählt. Er habe beispielsweise seine Sommerferien in Backstuben verbracht. „Wenn man nicht jung damit anfängt, ist es schwer, reinzukommen“, sagt er über das arabische Konditor-Handwerk. Eine Ausbildung habe er nicht gemacht, das gebe es so nicht. Aber er habe viele Erfahrungen gesammelt – im Libanon, in Saudi-Arabien oder zuletzt in Abu Dhabi. Über eine Zeitungsanzeige sei er zu einer Anstellung bei einem Scheich gekommen, berichtet Moghrbel. Jeden Tag habe er sich eine andere Süßigkeit einfallen lassen, um für die gewünschte Abwechslung zu sorgen.

Später führte er auch Geschäfte mit Taschen und Schuhen. „Das wurde von den Bomben zerstört“, sagt er. Daher hätten sie beschlossen, zu fliehen.

Die meisten bestellen die Süßigkeiten kiloweise

Sechs Jahre später sind viele seiner Süßigkeiten dauerhaft im Programm des eigenen Geschäfts. „Wir machen viel mit Nüssen, manche Sachen werden auch mit Rahm, Grieß, Reis, Sesam oder Datteln zubereitet“, erklärt der erfahrene Konditor. Verkauft wird zu Kilogramm-Preisen. „Viele Deutsche wollen am Anfang eher vier Stück von dem einen und acht von dem anderen“, erzählt Areej Khan, das sei auch kein Problem. Beim nächsten Einkauf würden die Kunden dann häufig schon in Kilogramm rechnen, fährt sie lachend fort. Für Hochzeiten oder einen Geburtstag dürfen es auch mal 15 Kilogramm sein.

„Wir haben Kunden von überall. Viele kommen aus der Schweiz, aber auch aus der ganzen Region von Waldshut bis nach Tuttlingen“, sagt der Konditor Morhaf Moghrbel. Auch viele Deutsche würden immer wieder kommen. Denn Vergleichbares gibt es im Umkreis nicht, sagt Moghrbel.

Nüsse wie hier Pistazien sind eine wichtige Zutat bei den Süßigkeiten. | Bild: Tesche, Sabine

Ein Besuch in der Backstube in Hilzingen

Wenn Moghrbel backt, macht er alles selbst. Beim Fototermin in der Hilzinger Backstube bereitet er mit seinem Helfer Alali Khaled sogenannte Kolundschkur zu. Dafür wird ein 14-schichtiger Teig hauchdünn erst ausgerollt, dann mit Pistazien gefüllt und aufgerollt, danach ausgestochen. Das Ergebnis wird dicht an dicht auf ein Backblech gesetzt und mit einer Zuckerlösung übergossen. Das muss einige Stunden durchziehen, bevor es gebacken wird.

14 Schichten hat der selbstgemachte Teig, der zu einer arabischen Süßigkeit verarbeitet wird. | Bild: Tesche, Sabine

Das Gebäck ist nicht so süß, wie manche denken

„Viele denken, dass es klebrig ist, aber arabische Süßigkeiten haben weniger Sirup und sind nicht so süß“, erklärt Moghrbel im Vergleich beispielsweise mit türkischem Baklava. Während sich manche der Süßigkeiten für einige Tage, wenn nicht Wochen, halten, müssen andere frisch zubereitet werden, zum Beispiel weil Sahne oder Käse enthalten sind.

An diesem Tag machen Konditor Moharf Moghrbel und Alali Khaled in der Hilzinger Backstube „Kolundschkur“, übersetzt heißt das „Essen und Danke“. | Bild: Tesche, Sabine

Für das Ehepaar Moghrbel-Khan ist die eigene Konditorei ein Versuch, sich gleichermaßen zu integrieren und ihre Kultur zu zeigen. „Wir wollen richtig arbeiten, Steuern zahlen und nicht Unterstützung bekommen“, betont Areej Khan. Sie ist studierte Dolmetscherin und hat nach eigenen Angaben jahrelang ehrenamtlich gearbeitet, bis sie eine Festanstellung bei der Spielstube der Awo erhielt. Weil sie täglich viel mit Menschen zu tun hat, spricht sie besser Deutsch als ihr Mann.

Doch auch er habe stets versucht, sich einzubringen: Trotz einer Teilnahme an der Bäckerklasse der Beschäftigungsgesellschaft des Landkreises erntete er zahlreiche Absagen auf Bewerbungen, arbeitete später aber in verschiedenen Backstuben.

Wünsche für die Zukunft? Mal weniger, mal mehr Raum

Nun hat er sein eigenes Geschäft in Singen mit Backstube in Hilzingen. Besser wäre ein Standort, das beides vereint, sagt der 44-Jährige, doch das hätten sie bislang nicht gefunden. Auch die Suche nach einer größeren Wohnung für die sechsköpfige Familie sei bisher leider ohne Erfolg gewesen.

