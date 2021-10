von Nicola Westphal

„Ich brauche einen guten Start“, sagt Autor und Comedian David Kebekus, nachdem seine ersten zwei Gags in der Gems mehr oder weniger ins Leere gelaufen waren. David Kebekus erzählt Alltagsgeschichten, versucht es erst einmal damit, wie bescheuert man mit Fahrradhelm aussieht. Das ist nicht wirklich neu. Er beschreibt seinen eigenen, wohl etwas schrägen Humor und wechselt dann zu Plaudereien über das Familienleben.

Manches ist witzig, anderes eher okay

Etwa über die Kreuzfahrten seiner Eltern. Man darf erfahren, dass sein Vater in uni-beige gekleidet aussieht wie eine verschrumpelte Erdnuss, und dass als Vater-Sohn-Event ein Überfall beim nächsten Supermarkt denkbar wäre. Die Mutter könne sich einbringen, indem sie den Proviant packt: Apfelschnitze. Ja, ja, und hier und da tröpfelt der Comedian mit der Jesus-Frisur wie nebenbei ein, dass Komikerin Carolin Kebekus seine große Schwester ist.

Im 3-G-Publikum gibt es den Wunsch nach weniger Abstandsregeln

Manches davon ist in der Tat witzig, anderes nicht mehr als okay. Die Stimmung ist verhalten, was allerdings auch an den Hygieneregeln liegt. Trotz der 3-G-Nachweise sind die Veranstalter angewiesen, Abstandsregeln und während der Vorstellung die Maskenpflicht vorzuschreiben. Vorgaben, die sicherlich für Publikum und Künstler nicht gerade stimmungsfördernd wirken.

Timo Gartmaier, der mit seiner Freundin zur Veranstaltung gekommen ist, sagt: „Ich bin ein Fan von David Kebekus, finde vor allem seinen Podcast total klasse. Aber mit den Masken und relativ wenig Publikum fehlen einfach die Euphorie und Stimmung.“

„Der Abend ist irgendwie speziell“

Auch der Radolfzeller Jürgen Keck meint: „Es muss wahnsinnig schwierig für jemanden sein, auf der Bühne zu stehen, wenn er die Reaktion des Publikums nicht unmittelbar mitbekommt, weil die Gesichter hinter Masken versteckt sind. Die Unverhältnismäßigkeit der Hygienemaßnahmen stelle ich vielerorts infrage.“

Singen Sechste Singener Theaternacht: Kultur und Schauspiel bis tief in die Nacht Das könnte Sie auch interessieren

Auch Kebekus selbst sagt auf Nachfrage in der Pause: „Der Abend ist irgendwie speziell. Ohne Masken, 100 Leute mehr und enger zusammensitzend, das wäre schon klasse.“ Dass es die Kultur seit dem Lockdown schwer hat, wird an diesem Abend deutlich.

Allerdings obliegt es auch ein wenig den Künstlern selbst, für Stimmung zu sorgen. Es bedarf eben ein wenig mehr Spielfreude und Engagement, um das Publikum wieder auf Kultur einzugrooven.