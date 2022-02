An 29 Orten stehen Glasmüllcontainer in der Stadt Singen verstreut, zwei davon sind direkt vor Peter Müllers Haustür zu finden. Er wohnt seit 18 Jahren in der Überlinger Straße, wie er erzählt. Der Glascontainer war vor ihm da. „Aber der Lärm wird immer extremer“, klagt der Anwohner. Neulich hat er mal mitgeschrieben: An einem Sonntag im Dezember kamen fünf Autos, zwei Fußgänger und ein Radfahrer – innerhalb einer Stunde und obwohl sonntags der Einwurf nicht erlaubt ist. Für Peter Müller ist das ein ständiges Ärgernis, denn sein Balkon und sein Schlafzimmer sind in direkter Nähe. „Wenn die nachts um 23 Uhr einschmeißen, steht man im Bett. Und auch am Wochenende ist es ständig laut.“

Peter Müller sitzt in seiner Wohnung vor den Papieren der vergangenen Jahre. Die Schriftwechsel handeln immer von den Altglas-Containern. | Bild: Arndt, Isabelle

Peter Müller hat es sich in der frisch renovierten Küche gemütlich gemacht. Auf dem Tisch vor ihm liegen ein Schriftwechsel mit der Stadt Singen, die Eigentümerversammlungs-Protokolle vergangener Jahre und ein Stadtplan mit Containerplätzen. In allen Papieren geht es um ein Thema: Die Glascontainer vor seiner Haustür. „Wir sind eigentlich nicht so“, versichert Müller immer wieder. Sie seien ruhige Leute, die keinen Stress wollen. Aber immer mehr Menschen würden ihren Glasmüll in diese zwei Container schmeißen und das auch zu außergewöhnlichen Uhrzeiten: Morgens auf dem Weg zur Arbeit oder nachts nach dem Grillabend mit Freunden. „Früher wurden die Container alle drei Wochen geleert, jetzt ist es jede Woche“, stellt er eine zunehmende Nutzung fest.

Die Leute ansprechen? Das bringt wenig, außer Konflikte

Gespräche mit den Menschen, die ihren Müll zur falschen Zeit an die richtige Stelle transportieren, würden wenig bringen. Im vergangenen Sommer habe er einen Mann angesprochen, der sonntags seine Gläser einwarf, und dieser habe ihn immens beleidigt. „Das war die erste Anzeige, die ich jemals erstattet habe.“ Der Fall landete vor Gericht.

Der benachbarte Altkleider-Container stört Anwohner nicht, denn beim Einwerfen entstehe kein Lärm. | Bild: Arndt, Isabelle

Dabei sucht der Anwohner nicht die Konfrontation, sondern konstruktive Lösungen. Dafür hat er sich eingehend mit Containern beschäftigt und will den Stadtwerken andere Möglichkeiten aufzeigen.

Vorschläge für weniger Lärm stoßen auf wenig Resonanz

Neuere Container seien besser gedämmt, sodass man das Geräusch einer klirrenden Glasflasche kaum noch hören würde. Solche sind in der Überlinger Straße aber nicht angedacht, wie Delwin Osman erklärt. Sie ist bei den Stadtwerken Singen für die Abfallentsorgung zuständig. Die Glascontainer würden nach Auskunft der Aufstellerfirma dem neusten Standard mit Schallschutz entsprechen.

Und Müllcontainer unter der Erde? Solche sogenannten Unterflurbehälter hat Peter Müller nahe des Finanzamtes bemerkt – und überrascht festgestellt, dass dort das Einwerfen von Glasmüll nicht mehr zu hören sei. „Unterflurbehälter sind schwierig einzubauen und die Kosten dafür sind sehr hoch“, erwidert die Abfallwirtschafts-Verantwortliche auf Anfrage. Die Dualen Systeme würden solche Behälter nicht bezuschussen. Das bedeutet: „Die Kosten würden voll am Gebührenzahler hängenbleiben“, so Osman.

Singen Die Müllabfuhr dürfte auch in Singen teurer werden Das könnte Sie auch interessieren

Auch beim Thema Standort werden die Stadtwerke und der Anwohner sich offenbar nicht einig: Wenige Meter weiter am Ende der Straße würde der Lärm niemanden stören, meint Peter Müller. Zuletzt hätten die Container für einige Monate rund 40 Meter versetzt gestanden – und er habe endlich wieder ruhig schlafen können, so Müller. Doch dann kamen sie zurück vor seinen Balkon. Die Stadtwerke hätten andere Standorte umfassend geprüft, versichert Delwin Osman. Aber: „Wir kamen zu dem Ergebnis, dass der jetzige Standort die beste Entsorgungsmöglichkeit für Anlieferer und Entsorger bietet.“ Kriterien für einen Standort seien beispielsweise kurze Wege für Bürger, eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Auto sowie Bodenbeschaffenheit. Außerdem braucht das Entleerungs-Fahrzeug etwas Platz.

Einer von mehreren Vorschlägen des Anwohners: Am Rand dieser Wiese würden die Container kaum stören und wären ebenfalls gut erreichbar. | Bild: Arndt, Isabelle

Container sind selten ein Streitfall

Ist Peter Müller ein Einzelfall? Auf SÜDKURIER-Anfrage erklärt Delwin Osman, dass es selten Beschwerden von Anwohnern über Container gebe. „Wir prüfen jede Beschwerde nach örtlichen sowie technischen Möglichkeiten und versuchen, eine Lösung zu finden“, versichert Osman. In der Überlinger Straße gebe es nur einen Anwohner, der sich am Lärm störe. Und an den Containerstandplätzen habe sich zuletzt nichts geändert: Es seien weder mehr noch weniger geworden, auch die Zahl der Leerungen habe nicht zugenommen.

Singen Die Singener Innenstadt leidet unter der Taubenplage Das könnte Sie auch interessieren

Peter Müller hat mit solchen Antworten gerechnet und fühlt sich mit seinem Anliegen nicht ernst genommen. „Die Verantwortlichen sollen mal kommen und sich das anschauen. Ich lade sie gerne zum Kaffee ein“, sagt Müller. Er betont, dass die ganze Nachbarschaft sich immer wieder beschwere. Gegen jeden einzelnen Lärmverursacher vorzugehen, sei für ihn nicht die Lösung. Das ist, was ihm als Möglichkeit genannt wird: „Bei sonntäglichem Einwurf können Anwohner den Verursacher anhand vom Kennzeichen bei Ordnungsamt anzeigen“, sagt Delwin Osman.

Lärmverursacher können dem Ordnungsamt gemeldet werden

Marcus Berger erklärt als Leiter dieser Behörde, dass es bisher so gut wie nie solche Beschwerden gebe. „In der Vergangenheit wurde ab und zu bemängelt, dass entweder auch anderer Müll dort abgelagert wird oder es abends und sonntags zu laut sei.“ Theoretisch drohen bei einem Lärmverstoß Bußgelder, die in schweren Fällen auch 500 Euro betragen können. Doch es fehle an Anzeigen. „Die Ermittlung der Täter ist nicht einfach, weil man die Leute ja nicht kennt und über das Autokennzeichen erstmal nur der Halter des Fahrzeugs auffindbar ist. Dieser muss aber nicht zwangsläufig Täter sein. Wenn wir aber sichere Beweise haben, führen wir auch Bußgeldverfahren durch“, sagt der Ordnungsamtsleiter über Müll und Lärm an Containern.

Kreis/Radolfzell Müllentsorgung leicht gemacht – Jugendliche entwickeln App zur Müllentsorgung Das könnte Sie auch interessieren