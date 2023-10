Am ersten August-Wochenende wurden das südliche Österreich, Slowenien und Teile Kroatiens von schweren Unwettern und sintflutartigen Regenfällen heimgesucht. Die Folge waren Überflutungen, unterspülte Straßen und Erdrutsche. Die Schäden, die die Unwetter verursacht haben, werden noch lange in den betroffenen Dörfer und Städten zu sehen sein.

Wie stark die Regenfälle waren, zeigt dieses Bild von Celje-Medlog. | Bild: Stadt Celje

Auch die Singener Partnerstadt Celje in Slowenien wurde von den Unwettern heimgesucht. Zwar nicht die Kernstadt von Celje direkt, wie Axel Huber, Partnerschaftsbeauftragter bei der Stadt Singen, im Verwaltungs- und Finanzausschuss schilderte, aber die westlich gelegene Siedlung Celje-Medlog sei hart getroffen worden. „Ein paar Kilometer weiter und die Stadt Celje hätte es erwischt und sie wäre überflutet worden“, sagte OB Bernd Häusler.

Laut Huber sei Celje aufgrund zahlreicher Hochwasserschutzmaßnahmen vor den Fluten geschützt worden, aber Celje-Medlog sei überflutet worden. „Die Kinder haben im Kindergarten eigentlich alles verloren. Aktuell sind sie zumindest für die kommenden zwei oder drei Monate in einer Behelfsunterbringung untergebracht“, schilderte Huber.

Hilfe kommt jetzt aus Singen

Was er damit meint: Der private Montessor-Kindergarten, den 38 Kinder besuchen, stand mehrere Tage komplett unter Wasser. Laut Stadtverwaltung seien die komplette Inneneinrichtung und sämtliche Spielgeräte ein Totalschaden. Freiwillige Helfer hätten das Gebäude und das Gelände über Tage hinweg geräumt. Huber appellierte deshalb daran, zumindest eine finanzielle Ersthilfe zu schicken. Diese solle laut Verwaltungsvorschlag 10.000 Euro umfassen. Laut Huber solle mit dem Geld die notwendigsten Dinge für einen – soweit es unter den Umständen möglich sei – unbeschwerten Alltag für die Kinder gekauft werden.

Die Meinung der Ausschussmitglieder fiel eindeutig aus: Singen wird helfen. Oder wie Hubertus Both (Freie Wähler) es ausdrückte: „Städtepartnerschaften sind mehr als nur gegenseitige Besuche.“ Für ihn sei es eine Selbstverständlichkeit in solch einer Situation zu helfen. „Das ist für mich gelebte Städtepartnerschaft“, so Both weiter.