Schon vorbei? Das fragt Carola Briechle die Notfallsanitäterin Laura Müller von den Johannitern in der Turnhalle der Schillerschule. Dort haben am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr die Schnelltests für Erzieher, Lehrer und alle Beschäftigten von Kitas oder Schulen begonnen. Der Andrang ist groß: Schon kurz nach dem Start sind neun von zehn Plätzen besetzt. Carola Briechle ist eine der ersten. „Nachdem wir am Sonntag die Mail zur Anmeldung bekommen haben, habe ich gleich einen Termin vereinbart“, sagt sie. „Ich finde es gut, mich regelmäßig testen lassen zu können, und hoffe, dass es viele nutzen. Ich fühle mich sicherer, wenn ich weiß, dass ich das Virus nicht in die Einrichtung bringe.“

Schon 150 Tests für die ersten drei Tage angemeldet

Rund 60 Menschen haben sich bei den Johannitern für den ersten Test-Tag angemeldet: Circa 20 in der Schillerschule sowie je 20 weitere an den nächsten Standorten an der Johann-Peter-Hebel-Schule und an der Grundschule in Überlingen am Ried. Die Malteser übernehmen die drei anderen Test-Stationen an der Waldeckschule, Beethovenschule und Grundschule in Beuren. Laut Achim Eickhoff, Pressesprecher der Stadt Singen, haben sich insgesamt 150 Menschen für die ersten drei Testtage angemeldet.

Warten auf den Schnelltest: Zum Start am Dienstagmorgen war der frühestmögliche Termin sehr beliebt. | Bild: Arndt, Isabelle

Ein Baustein, um die Situation besser zu machen

Carola Briechle arbeitet im Schulkindergarten Münchried. Von dem Test verspricht sie sich Sicherheit: Bei der direkten Arbeit mit Kindern könne man nicht immer eine Maske tragen. Kinder bräuchten die direkte Reaktion ihrer Ansprechpartner, besonders Kinder mit Einschränkungen. Und auch wenn sie ihre privaten Kontakte deutlich reduziert habe, bleibe ein Restrisiko.

„Man sollte im Moment alles tun, dass die Situation sich verbessert“, findet auch Tobias Graf, der einige Plätze weiter auf seinen ersten Test wartet. Die Schnelltests sind für den Lehrer an der Hannah-Arendt-Schule, die eine Gruppe an der Schillerschule hat, ein Baustein dafür. Ein kleines bisschen aufgeregt ist er auch: Es ist sein erster Test überhaupt. Und er blickt immer wieder auf die Uhr, weil er direkt danach weiter in den Unterricht muss.

Rettungssanitäter Dominik Prokop und Notfallsanitäterin Laura Müller testen für die Johanniter an drei Schulen pro Tag. | Bild: Arndt, Isabelle

Sporthalle wird zum Testzentrum: Wer getestet werden möchte, muss sich bis 16 Uhr am Vorabend anmelden

Die Sanitäter Laura Müller und Dominik Prokop sind zufrieden mit dem Start. Am Morgen haben sie sich ein Testzentrum eingerichtet: Für Sichtschutz sorgt ein Turnkasten, den Weg dahin weisen eine Bank und einzelne Stühle. Die nötigen Test-Kits hat die Stadt vom Land erhalten, sie wurden rechtzeitig geliefert. Wer sich testen lassen möchte, muss sich am Vortag bis 16 Uhr anmelden. Dafür stehen in einem Online-System mehrere Zeitrahmen zur Auswahl. Theoretisch sind so 30 Tests pro Stunde möglich, doch Laura Müller plant erstmal mit weniger.

Die beiden führen schon länger Coronatests durch, die Johanniter bieten das beispielsweise auch für Unternehmen an. „Viele Tests sind negativ. Wir konnten aber schon symptomfreie Menschen herausziehen, die sonst nicht ermittelt worden wären“, schildert die Notfallsanitäterin. An diesem Morgen war das noch nicht der Fall, von den ersten Tests waren alle negativ. Bis Ende März soll auf diese Weise in Singen getestet werden.

15 Minuten dauert es, bis das Ergebnis feststeht. Wenn ein zweiter Teststreifen erscheint, ist das Ergebnis positiv und der Getestete sehr wahrscheinlich mit dem Coronavirus infiziert. | Bild: Arndt, Isabelle

Sollten auch Kinder getestet werden? Der Schulleiter sagt: Ja

Rektor Gregor Fischer begrüßt die Einrichtung an seiner Schillerschule: „Ich finde es toll, dass die Stadt diese Möglichkeit schafft.“ Bisher hätten Beschäftigte nur wenige PCR-Tests machen können, nun sei das mit den Schnelltests regelmäßig möglich. Die Sporthalle werde dafür freigehalten: Sportunterricht sei ohnehin nicht möglich und der Bewegungsparcours für die Notbetreuung abgebaut.

Nun wünscht er sich vom Land ein Signal, dass auch Kinder getestet werden können: Zumindest bei einem Verdachtsfall würde es das Prozedere in seinen Augen leichter machen, wenn damit Infektionen in der betroffenen Klasse geprüft werden könnten.

Erst Warten auf den Schnelltest, dann auf den Impftermin

Für Carola Briechle ist der Schnelltest nach wenigen Minuten vorbei. Sie muss nicht die 15 Minuten abwarten, bis das Testergebnis fest steht. Denn eine Benachrichtigung gibt es nur, wenn der Test positiv ausfällt und eine Corona-Infektion angezeigt wird. In so einem Fall wird nicht nur der Getestete direkt angerufen und informiert, sondern auch die Stadt und das Gesundheitsamt. Dem hat jeder Getestete mit einer Unterschrift zugestimmt.

Die Pädagogin will sich nun voraussichtlich einmal pro Woche testen lassen, vielleicht auch zweimal. „Ich hätte mir das schon früher gewünscht – so wie das Impfen auch.“ Doch auch da habe das lange Warten nun ein Ende: Im März fahre sie für eine Impfung nach Tuttlingen.

