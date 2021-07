Auch wenn im vergangenen Jahr keine Aktionen stattfinden konnten, zog die Vorsitzende Veronika Netzhammer bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Stadtpark Singen eine positive Bilanz: „Die Bevölkerung hat begriffen, wie viel Wert der Stadtpark gerade in Pandemiezeiten hat.“

Zu jeder Zeit würde man Leute im Park sehen. Der Stadtpark Singen sei auch in die Broschüre und das Buch „Gärten und Parks am Bodensee“ aufgenommen worden. Für September sind nun wieder Veranstaltungen geplant: Das Drachenfest soll stattfinden, und der Verein möchte sich mit einer Hermann-Hesse-Lesung an der Museumsnacht beteiligen.

Einstimmig wiedergewählt

Der neu gewählte Vorstand des Fördervereins geht mit dem Blick nach vorne in die kommenden drei Jahre: Veronika Netzhammer, der zweite Vorsitzende Peter Storz, Schriftführerin Ingrid Ammon und Kassier Jürgen Frank wurden alle einstimmig wiedergewählt.

Der Förderverein Stadtpark 2001: 20 Jahre ist es her, dass kurz nach Abschluss der Landesgartenschau 2000 in Singen der Förderverein Stadtpark Singen gegründet wurde. In der Präambel wurde festgelegt, dass der Verein den Stadtpark Singen für Jung und Alt mit Leben erfüllen will.



2009: Das Wiederbeleben des Schaffhauser Kräutergarten auf dem ehemaligen Gartenschau-Gelände war 100 Jahre nach Eröffnung des Stadtparks 1909 ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Der Stadtpark soll – wie der Verein betont – weiter unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit gepflegt und gestaltet werden. Da der Stadtpark eine wichtige Ressource für die Lebensqualität in der Stadt sei, gelte es, den Park auch im Sinne des Klimaschutzes zu erhalten. „Der Park ist eine Ressource zur Erholung – aber auch eine Ressource des Lernens, der Toleranz, der Begegnung, des Miteinanders“, so die Fördervereins-Vorsitzende Veronika Netzhammer in der Präambel des Vereins.



2017: Seit vier Jahren ist der Stadtpark Teil des Netzwerk-Vereins Bodenseegärten.

Als Dank für die Pflege des Kräutergartens überreichte die Vorsitzende jeweils einen Lavendelstrauch an Gesine von Eberstein, Ingrid Ammon, Renata Muckenschnabel und Christel Schuhmacher.

Stadt informiert über Klimaanalyse

Im Anschluss informierte Ulrich Weigmann, Leiter der Abteilung Umwelt-, Klima- und Naturschutz der Stadt, über die Klimaanalyse, die Singen 2018 in Auftrag gegeben hatte, um dem Klimawandel in der künftigen Stadtentwicklung angemessen begegnen zu können.

Ulrich Weigmann, Leiter der Abteilung Umwelt-, Klima- und Naturschutz der Stadt Singen, zeigt, wie die Wärmesituation in Singen während der Nacht ist. | Bild: Christel Rossner

„Der Klimawandel betrifft auch das Stadtklima. Die Zunahme von Hitze bei Tag und Nacht wird für Bürger, Fauna und Flora ein Problem“, erklärte Weigmann und und zeigte anhand einer Grafik die thermischen Belastungen bei Nacht.

Neubauten verändern Luftströme

Besonders betroffen sind dicht besiedelte Stadtteile. Um freie Flächen zu erhalten, sei eine Nachverdichtung zwar sinnvoll, dadurch könnten aber weniger Ausgleichsmöglichkeiten für Kaltluftvolumenströme aus dem Umland geschaffen werden. Die Frage stelle sich: Wo kann ich bauen? Welche Auswirkungen hat ein Baugebiet auf den Bestand?

„Um bei Neubauten ein angenehmes Klima in der Stadt zu haben, sollte laut Gutachten die Baustellung geändert werden“, erläuterte Weigmann. Bei der Planung müsse der Kaltluftstrom berücksichtigt werden. Mit dem Thema Bauen stehe man noch am Anfang, Singen habe sich aber dem Netzwerk Klimaanpassung Bodensee und Oberschwaben angeschlossen, in dem Kommunen ihre Erfahrungen austauschen.

Klimaresistente Bäume und weitere Projekte

„Wir müssen alle Anstrengungen zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen unternehmen“, sagte Weigmann und erklärte, dass Klimaschutzmanagerin Johanna Volz Projekte zur Einsparung von CO2 initiiere. Zudem seien auch schon klimaresistente Bäume gepflanzt worden. Um weitere Grünflächen zu schaffen, sei ein Förderprogramm für Dach- und Fassadenbegrünung geplant.