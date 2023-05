Es war wie in alten Zeiten. In der Mühlenstraße wurden die Startnummern an die T-Shirt geheftet, Gruppen, Einzelläufer und Familien samt Nachwuchs warteten vor dem BeTreff der Lebenshilfe Hegau Bodensee auf den Startschuss. „Alle, die regelmäßig laufen, sind wieder dabei“, freute sich Lebenshilfe-Geschäftsführerin Simone Monné im Vorfeld des Stadtlaufs. Zum ersten Mal veranstalteten die Volksbank und die Lebenshilfe Hegau-Bodensee den Stadtlauf gemeinsam.

„Wir sind Wiederholungstäter und mit fünf Leuten dabei“, sagte Claudia Kessler-Franzen von Singen aktiv vor dem Lauf und hieß den ehemaligen Chef der Maggi als neuen Mitläufer willkommen. Wilfried Trah ist heute Vorsitzender von Singen aktiv und für ihn gehört der Verein Lebenshilfe zur Stadt dazu: „Als wichtige Institution in Singen integriert der Verein Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft. Das ist Inklusion pur“, so Trah. „Die Läufe zusammenzulegen, ist eine gute Idee“, meinte auch Politiker Hans-Peter Storz, der mit Hündin Lotte an den Start ging. Familie Heine trat für den SV Hilzingen an – mit Kinderwagen für die dreijährige Tochter, die ältere Tochter könne mit ihren fünf Jahren schon allein laufen. Und neben engagierten Läufern mit Kinderwagen, gingen auch Teilnehmer im Rollstuhl an den Start, etwa von der Stiftung Liebenau.

„Wir sind stolz, dass unterschiedliche Menschen Teil der Gesellschaft sind“, dankte Oberbürgermeister Bernd Häusler allen, die wieder dabei sind. Dann gab er den Startschuss und schloss sich zügig schreitend dem Läufertrupp an, der sich gut gestimmt auf die Strecke durch den Stadtpark machte. Michael Fleiner fährt als Mountainbiker seit Jahren schon etliche Kilometer ein und moderierte wieder die Veranstaltung. „Lassen Sie es ruhig angehen, laufen oder gehen Sie ganz gemütlich, machen Sie eine Pause und stärken sich“, sprach er den Teilnehmern jeden Alters gut zu. Jeder fand sein eigenes Tempo, schnelle Läufer zogen gleich nach dem Start an den Fußgängern, Walkern und Rollstuhlfahrern vorbei.

Angetreten waren auch wieder die Teams der Firmen. „Wir sind die Stammbelegschaft und schon seit Beginn dabei“, hieß es beim Maggi-Team, das mit 25 Läuferinnen und Läufern wieder an den Start ging. Mit 55 Teilnehmern war das Team von Constellium als stärkste Gruppe angetreten und hatte schon beim virtuellen Lauf mit 2107 Kilometern die Höchstzahl eingelaufen. Mit 672 gelaufenen Kilometern führte Florian Stotz die Liste der Teilnehmenden von Constellium an. Bis kurz nach dem Start in der Mühlenstraße waren 460 Anmeldungen eingegangen, weitere Meldungen kamen noch hinzu. Insgesamt 99 Teilnehmer hatten seit dem 1. April laufend oder radelnd virtuell teilgenommen.