Seit über 20 Jahren kennen und lieben Kinder weltweit die Abenteuer des kleinen Katers Findus und seines menschlichen Freundes Pettersson. Doch nicht nur unter Kindern, auch bei vielen Erwachsenen haben die fantasievollen Geschichten des schrulligen alten Pettersson und seines Katers inzwischen Kultstatus erreicht. Das Junge Theater Bonn zeigt am Montag, 23. Januar um 15 Uhr die schönste Geschichte des schwedischen Zeichners und Kinderbuchautors Sven Nordqvist. Er ist einer der beliebtesten Bilderbuch-Künstler. Seine „Pettersson und Findus“-Bücher wurden in 29 Sprachen übersetzt. Ab 4 Jahren. ¦ Am Montag, 30. Januar um 16 Uhr können Kinder ab 7 Jahren mit Ronja durch die wilden Wälder streifen: „Ronja Räubertochter“, erschienen im Jahr 1981, ist vielleicht die schönste und vollkommenste Geschichte von Astrid Lindgren – spannend, berührend und mit viel Humor zugleich erzählt sie von der Freundschaft zweier Kinder, die verfeindeten Räuberbanden angehören und die ihre Liebe zueinander gegen den Starrsinn der Erwachsenen durchsetzen müssen.

Kult auf der Bühne

Wer kennt sie nicht, die unvergessliche Romanverfilmung mit Heinz Rühmann aus dem Jahr 1944 und den legendären Spruch von Professor Bömmels: „Wat is en Dampfmaschin?“ Der Filmklassiker „Die Feuerzangenbowle“ kommt am Mittwoch, 11. Januar um 20 Uhr als Theaterstück in die Stadthalle Singen. Und lässt einen Kult wieder lebendig werden. Das Stück entführt in eine vergangene Zeit und verwandelt die Bühne in ein Klassenzimmer. Passend dazu wird vor der Vorstellung das feurige Heißgetränk serviert. So können sich die Besucher mit dem Einlass ab 19 Uhr auf das Stück einstimmen. Alle Gäste, die jetzt noch ein Ticket erwerben, erhalten zudem einen Feuerzangenbowle-Getränkegutschein. „Eine Feuerzangenbowle hat es in sich“, heißt es in der Filmkomödie mit Heinz Rühmann. „Weich und warm hüllt sie die Seele ein, nimmt die Erdenschwere hinweg und löst alles auf in Dunst und Nebel“. Die Besucher dürfen sich auf einen heiteren Abend freuen.

Mit Brodas Bros um die Erde

„Around the World“ – die neue Show der Brodas Bros sprengt Genregrenzen und berührt alle Sinne! Mit Tanz, Akrobatik, Licht und Musik erzählen die Tänzer aus Barcelona am Sonntag, 29. Januar um 19 Uhr Geschichten aus aller Welt und versetzen das Publikum in Staunen.

Hip-Hop drückt vor allem Improvisation, Freiheit und Spontanität aus, hier ist es präzises Timing und Körperbeherrschung. Die zeigen die Künstler auf höchstem Niveau: mal futuristisch im Roboter-Style – mit Projektionen, Laserlicht, Aerial Dance und LED-Kostümen, mal unter Einsatz von Mapping oder interaktiver Projektion, was ihre Akrobatik-Nummern zu nie zuvor gesehenen Erlebnissen macht. Das Reisetagebuch der Brodas Bros skizziert eine hochmoderne Welt, in der das Teilen von Erinnerungen und das Erzählen von Geschichten einen festen und wundervollen Platz behält. Gute Reise! Infos und Tickets: www.stadthalle-singen.de und (0¦77¦31)¦85-504

Klassik trifft Comedy

Mit „Concerto SCHERZettO 2“ stellen Jordi Purtí und das katalanische Kammerorchester Orthemis am Sonntag, 26. Februar um 19 Uhr die üblichen Klassik-Erlebnisse komplett auf den Kopf. Denn hier bestreiten die Musiker das Konzert gänzlich ohne Sitzgelegenheiten und reihen mit schauspielerischer Virtuosität einen Sketch an den anderen. Mit vollem Körpereinsatz, artistischem Können und unwiderstehlicher Komik entfachen sie ein veritables Comedy-Klassik-Feuerwerk mit Melodien von Vivaldi und Mozart, Rossini und Bizet, Grieg, Massenet, Strauss und vielen anderen. Wenn die Visionen des Dirigenten mit den Wünschen des Orchesters kollidieren und die Originalpartituren gegen improvisierte Coverversionen ins Feld geführt werden, darf man sich auf einen anarchischen Musiker-Wettstreit freuen. Doch auch inmitten von Machtkämpfen, Verfolgungsjagden, Racheplänen und mangelnder Orchester-Disziplin blüht in diesem außergewöhnlichen Klangkörper die Liebe auf. Ein Hochgenuss für Musik- und Comedy-Fans jedweden Alters!

Aufstieg vor dem Fall