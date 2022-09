Der amerikanische Marineleutnant Benjamin Franklin Pinkerton ist in der japanischen Hafenstadt Nagasaki stationiert, wo er sich in die junge, auch Butterfly genannte Geisha Cio-Cio-San verliebt und sie heiratet. Doch für Pinkerton ist alles nur ein exotisches Abenteuer: Er will nämlich in absehbarer Zeit wieder nach Amerika zurück, um eine „echte“, amerikanische Frau zu ehelichen. Cio-Cio-San ist jedoch unsterblich verliebt und konvertierte für Pinkerton zum Christentum, wofür sie von ihren Verwandten verflucht wurde. Sie hofft mit dem inzwischen geborenen Sohn dennoch weiterhin auf Pinkertons Rückkehr. Nach drei Jahren legt er tatsächlich erneut in Nagasaki an, jedoch nur, um ihr ein weiteres Mal das Herz zu brechen: Mit dabei hat er seine neue Frau, und sie nehmen ihr das Kind weg. In Giacomo Puccinis 1904 uraufgeführter Oper, der von ihm so bezeichneten „japanischen Tragödie“, nimmt sich Cio-Cio-San am Ende mit dem Dolch ihres Vaters das Leben. Beim Theater Pforzheim erhält diese berühmte Oper eine neue Facette: „Was wäre, wenn Butterfly weiterlebt? Welche Bedeutung hätten die Erinnerungen für sie? Welche Konsequenzen würde sie daraus ziehen?“, fragt Intendant Markus Hertel. Neben der spannenden Neuinterpretation der Geschichte erwarten das Publikum an der japanischen Kultur orientierte Bühnenbilder und Kostüme mit Papierwänden (Shoji), Kirschblüten und Kimonos. Den musikalischen Leiter der Produktion, Generalmusikdirektor Robin Davis, beeindruckt daneben sehr die Musiksprache Puccinis: „Die Musik klingt sehr vertraut, aber doch auch exotisch. Es ist eine Fusion aus europäischer und asiatischer Musik. Außerdem ist faszinierend, wie Puccini die verschiedensten Gefühle von Butterfly haargenau vertont: Zwischen purer Lebensfreude und absoluter Verzweiflung.“ Die Oper in drei Akten von Giacomo Puccini wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt; Infos und Tickets unter Telefon (0¦77¦31)¦85-262 oder im Internet http://www.stadthalle-singen.de

Auf nach Italien!

Sommer, Sonne, das Dolce-Vita-Gefühl Italiens und die wunderbaren Songs der 50er- und 60er-Jahre: Die Komödie „Avanti! Avanti!“ wurde 2020 zum echten Mega-Erfolg. Mit teilweise neuer Besetzung, darunter Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel, geht das Stück in dieser Saison wieder auf Tournee und gastiert am Montag, 3. Oktober kurz nach seiner Premiere in Singen. Alexander Claiborne, genannt Sandy, erhält eine schreckliche Nachricht: Sein Vater ist in Italien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sandy begibt sich zusammen mit seiner Ehefrau Diana auf die Reise in die ewige Stadt, um die sterblichen Überreste seines Vaters zu bergen und die Formalitäten zu klären. Doch das stellt sich als schwierige Aufgabe heraus, denn die südeuropäischen Uhren und Amtsapparate ticken ungewohnt für den Amerikaner. Diana gibt nach einer Woche entnervt auf. Sandy bekommt Hilfe von Baldo, einem gewieften, lebenslustigen und temperamentvollen Italiener, der sich aber nicht nur für die organisatorischen Probleme Sandys interessiert, sondern schnell auch sehr für Sandy als Mann. Doch Sandy begeistert sich viel mehr für die hübsche Engländerin und Schauspielerin Alison Ames … Die romantische Komödie entführt das Publikum in ein quirlig-turbulentes und farbenfroh gezeichnetes Rom, das für Sandy und Alison jede Menge Überraschungen bereithält. Verfilmt von Billy Wilder wurde „Avanti, Avanti!“ mit Jack Lemmon und Juliet Mills 1972 zum Welterfolg. Die Rolle des Sandy übernimmt der britische Musicaldarsteller Stuart Sumner. Als Alison bezaubert Sängerin Stefanie Hertel, die 2013 erstmals auf der Theaterbühne zu sehen war und hier in einer starken Hauptrolle überzeugt. „Avanti, Avanti“ am Montag, 3. Oktober um 19 Uhr mit Aperitivi und kleinen italienischen Köstlichkeiten; Infos und Tickets: http://www.stadthalle-singen.de oder unter der Nummer (0¦77¦31)¦85-262

Für die ganze Familie

Das Theater mit Horizont erschafft mit seinem Kindertheaterstück „Die Schneekönigin“, nach dem bekannten Märchen von Hans Christian Andersen, ein temporeiches Märchenabenteuer voller spaßiger Momente und bezaubernder Musik sowie ein Plädoyer für Liebe und Verständnis. Mit zeitgemäßer Musik, originellen Kostümen und raffinierten Bühnenbildern bringt das beliebte Kindertheater bei der Familienvorstellung am Sonntag, 11. Dezember um 15 Uhr dem Publikum den Zauber des Theaters näher und regt Jung und Alt zum Nachdenken, Mitfühlen und Staunen an. Das Theater Liberi präsentiert am Donnerstag, 15. Dezember um 16 Uhr das französische Volksmärchen „Die Schöne und das Biest“ in einer zeitgemäßen und unterhaltsamen Fassung für die ganze Familie. Auf der Bühne entsteht eine märchenhafte Kulisse in der das bestens ausgebildete Ensemble das Publikum mit gefühlvollen Eigenkompositionen und viel Poesie in die Welt dieses bezaubernden Märchens über die wahre Liebe entführt. Die Zuschauer dürfen sich auf ein unvergessliches Live-Erlebnis freuen!

Königinnen des Soul

Aretha Franklin, The Supremes, Tina Turner, Whitney Houston und Adele – alle auf einer Bühne! Die Show „Queens of Soul“ widmet sich ganz der weiblichen Seite der Soulmusik und bringt das tiefe Gefühl, die anrührende Eleganz und die herausragenden Songs unsterblicher Diven und moderner Ikonen am Freitag, 2. Dezember um 20 Uhr in die Stadthalle Singen. International gefeierte Sängerinnen präsentieren die Souljuwelen von den 60er-Jahren bis heute. Ein beachtlicher Teil verfügt über Erfahrungen aus Clubs in Detroit, New York und Michigan und stand unter anderem mit Michael Jackson, Mariah Carey und Stevie Wonder auf der Bühne.

Josef und Maria

Die Hamburger Kammerspiele präsentieren am Sonntag, 27. November, 19 Uhr das Schauspiel „Josef und Maria“ von Peter Turrini. Ein charmantes Portrait zweier einsamer Menschen von der Rückseite der Wohlstandsgesellschaft, die am Weihnachtsabend in einem menschenleeren Kaufhaus aufeinandertreffen. Und sich näherkommen: Wenn der staksige Josef Maria schließlich zum Tango bittet und die ehemalige Tänzerin glücklich auflebt oder wenn sich das ungleiche Paar am Ende gemeinsam in einen Pelzmantel hüllt, dann bleibt es der Phantasie des Zuschauers überlassen, ob es das Ende oder der Anfang einer neuen Geschichte ist.

Musikalisches Neuland

Das Trio Parnassus betätigt sich seit Jahren als Schatzgräber abseits ausgetretener Pfade des gängigen Repertoires und hat zwei mit Preisen ausgezeichnete CDs mit Rincks Kammermusik eingespielt. Auch beim Kammerkonzert am Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, sind die Besucher eingeladen musikalisches Neuland zu betreten und Bekanntes von Beethoven und Rinck ganz neu zu erleben! Ein Muss für alle Liebhaber der Kammermusik. Eine Einführung gibt es um 19.15 Uhr.

Es geht auf Schatzsuche

In „Die Schatzinsel“ blickt Jim Hawkins am Montag, 24. Oktober um 16 Uhr auf das große Abenteuer seiner Jugend zurück: die aufregende Reise zu Flints Schatzinsel. Während er das Erlebte niederschreibt, werden seine Erinnerungen lebendig. Der Kampf des Jungen, die lebendige und atmosphärische Beschreibung des Piratenlebens, der Charaktere und Schauplätze sowie der Humor von Stevenson begeistern und faszinieren auch heute noch. Kindertheater ab sieben Jahre.

Durch „Die Jahreszeiten“

Der Madrigalchor Alu Singen feiert sein Jubiläum mit einem großen Werk. Gemeinsam mit der Philharmonie Konstanz bringt der ehemalige Werks-Chor Joseph Haydns „Die Jahreszeiten“ am Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr zur Aufführung. Im Foyer der Stadthalle ist außerdem eine Ausstellung über die 75-jährige Geschichte des Chores zu sehen – und nach dem Konzert warten dort noch einige Überraschungen auf die Besucher.

Chaos mit Charisma

In der Komödie „Schwiegermutter und andere Bosheiten“ überzeugen Michael von Au als abservierter Ehemann und Simone Rethel als bissiges „Schwiegermonster“. Die Besucher dürfen sich am Dienstag, 14. November um 20 Uhr auf einen amüsanten Reigen von Irrungen und Wirrungen freuen. Ganz nach dem Motto: Es gibt Männer für jede Jahreszeit – aber hier ist einer für jede Generation.