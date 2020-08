Die Stadthalle Singen startet ihren Veranstaltungsbetrieb wieder – und zwar mit der Vortrags- und Gesprächsreihe „WissensWert“. Auftakt ist am Dienstag, 22. September, um 20 Uhr mit einer Talkrunde mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer auf Initiative des Bildungszentrums Singen. Dessen Leiterin Monika Fander und Pfarrer Jörg Lichtenberg, Leiter der Seelsorgeeinheit Singen, werden den Grünen-Politiker befragen. Palmer gilt, wie Gunnar Bamberg als Bereichsleiter PR von Kultur & Tourismus Singen in einer Presseankündigung der Stadthalle erklärt, als unorthodoxer, diskussionsfreudiger Denker, dessen Aussagen immer wieder zu Kontroversen führen. „Seine Vision ist das blaue Wachstum: Wohlstand und Lebensqualität ohne Natur und Klima zu überlasten“, so Bamberg in der Pressemitteilung.

Fortgesetzt wird die Reihe am Dienstag, 13. Oktober, mit dem Fitness- und Lifestyle-Experten Michael Despeghel unter dem Titel „Wie alt bist du wirklich?“. Hierzu lädt die Volkshochschule ein.

Michael Despeghel | Bild: KUHNLE+KNOEDLER Fotodesign GmbH

Der Garten im Mittelalter ist das Thema von Diplom-Biologin Eva Eberwein am Donnerstag, 5. November,. Eingeladen hat sie der Verein Freunde des Hohentwiel. Dieser plant, den alten Burggarten auf dem Hohentwiel wieder aufleben zu lassen. Eva Eberwein berichtet in ihrem reich bebilderten Vortrag über die Herkunfts- und Nutzungsgeschichte von Heil- und Nahrungspflanzen. Sie hat seit 2004 aus dem Nichts den mittlerweile sehr erfolgreichen Kulturbetrieb im Hermann-Hesse-Haus in Gaienhofen etabliert und war auch verantwortlich für den „Konzilgarten“ beim Konziljubiläum in Konstanz.

Eva Eberwein vor dem Hermann-Hesse-Haus in Gaienhofen. | Bild: Veranstalter

Am Dienstag, 17. November, heißt es auf Einladung der Volkshochschule „Wenn Insekten über Leichen gehen“. Der forensische Entomologe Marcus Schwarz berichtet über seine spektakulärsten Fälle in der Rechtsmedizin. Immer öfter kann der Insektenforscher zur Aufklärung von Tötungsdelikten beitragen. Er ist am Institut für Rechtsmedizin Leipzig tätig und hat jüngst ein Buch über seine Arbeit veröffentlicht. Neue Forschungen im Umfeld des frühkeltische Machtzentrums Heuneburg bei Herbertingen-Hundersingen stellt der Archäologe Leif Hansen am Mittwoch, 28. April, um 20 Uhr auf Einladung des Hegau-Geschichtsvereins in der Stadthalle Singen vor. Die Heuneburg ist eine der wichtigsten archäologischen Stätten Mitteleuropas. Die genauere Erkundung des Umlands, in dem die zugehörigen Höhenbefestigungen, Dörfer, Bauernhöfe und Verkehrswege lagen, haben zu sensationellen neuen Erkenntnissen geführt, aber auch neue Rätsel aufgegeben. Leif Hansen koordiniert seit 2013 die Heuneburg-Forschungen am Landesamt für Denkmalpflege.

Die Rekonstruktion der Heuneburg vom Landesamt für Denkmalpflege am Regierungspräsidium Stuttgart. | Bild: Landesamt für Denkmalpflege am Regierungspräsidium Stuttgart

Die Auflagen zum Schutz vor Covid-19-Infektionen machen in der Stadthalle Singen eine feste Platzzuweisung mit Mindestabstand, eine namentliche Registrierung der Gäste und besondere Einlassregeln nötig. Deshalb gibt es Karten für die „WissensWert“-Veranstaltungen nur im Vorverkauf ab 1. September bei der Tourist Information Singen. Bereits für den zunächst abgesagten Termin mit Boris Palmer am 18. März erworbene und noch nicht zurückgegebene Karten sind am 22. September nicht gültig und müssen im Vorfeld umgetauscht werden.