Herr Mittermeier, Sie haben 15 Programme auf die Bühne gebracht, nun schlägt‘s #13. Der Titel des aktuellen Programms, das sie auch in der Stadthalle in Singen zeigen, lässt ja schon erahnen, worum es geht – aber erzählen Sie mal.

Ich glaube, es geht um die Realität, in der ich stehe, und darum, wie ich die Welt sehe. In dem Programm gibt es ebenso Spaßthemen und große politische Themen wie auch Gespräche, die ich mit meiner Tochter führe. Und darum, wie sie etwas kommentiert.

Zum Beispiel?

Wenn sie sich vorstellt, ich würde bei TV-Formaten wie „Love Island“ teilnehmen, dann höre ich von ihr: „Papa, Du in der Badehose auf der Insel? Das wäre nicht stabil.“

Ihre Tochter ist da ziemlich klar. Und Eltern eben peinlich. Mehr davon gibt es sogar in einem eigenen Format, dem Synapsen-Mikado.

Ja, das ist ein Familien-Podcast, den wir seit drei Jahren machen. Ein Talk, der die Ansichten unserer mittlerweile 15-Jährigen widerspiegelt. Meine Frau und ich reden mit meiner Tochter über die Welt, lernen von ihr, sie lernt von uns. Bestenfalls. Also, das hoffe ich. Manches ist witzig, manches ist ernst. Es ist doch seltsam, dass alte Menschen Politik für junge machen und keine Ahnung haben, in welcher Welt die leben, welcher Druck heutzutage auf ihnen lastet. Das ist ein ganz anderer als der, den wir damals empfunden haben. Daher finde ich es gut und wichtig, jungen Menschen zuzuhören.

Ein Podcast, um Generationen ins Gespräch zu bringen und miteinander zu verbinden?

Ja, so ist es. Unsere Tochter ist da sehr ehrlich, schonungslos, klar. Sie äußert ihre Meinung zu Politik, zu Feminismus, wir sprechen über bewegende Dinge, über aktuelle Filme und Serien. Aber der Grundgedanke ist, dass wir uns gegenseitig zuhören und ernst nehmen.

Kommen wir noch mal auf Ihr Bühnenprogramm zurück. Wie immer stecken da viele Themen drin: oft schonungslos, ehrlich, aber nie unter der Gürtellinie.

Wer legt fest, wo die Gürtellinie ist? Dafür gibt es kein pauschales Maß. Wenn Sie die Katholiken anschauen, liegt deren Gürtellinie sehr weit oben – auch wenn es unter dem Talar anders aussieht.

Stimmt, das ist eine Definitionssache. Allerdings: Wo gibt es bei Ihnen ein Tabu? Was würden Sie nicht thematisieren, weil der Spaß dort für sie aufhört?

Nach den aktuellen Geschehnissen in Israel und dem Gazastreifen würde ich wahrscheinlich keine Witze über diesen Krieg machen. Wobei ich auf der Bühne in den Anfängen des Ukraine-Krieges sehr wohl über den Besuch von Olaf Scholz bei Putin geredet habe. Diese skurrile Szene in dem riesig großen, weißen Raum mit dem übergroßen Tisch. In der Regel verlasse ich mich auf mein Gefühl, was ich zum Thema machen kann und was nicht. Grundsätzlich finde ich aber, dass man jedes Thema mit Humor betrachten kann.

Wie auch in Ihrem aktuellen Programm das Tabuthema Totgeburten, das Sie und Ihre Frau bereits viermal durchgemacht haben.

Ja, denn Humor ist für mich ein Ventil, und ich nutze ihn auch, um Dinge zu verarbeiten. Ich trete beruflich nicht an, um es den Leuten recht zu machen, sondern um sie zu unterhalten und zum Lachen zu bringen. Und das scheint seit Jahrzehnten gut zu funktionieren.

Die Comedy-Szene boomt, viele versuchen sich auf Instagram und dann vor Live-Publikum. Bleibt bei der Vielzahl von Künstlern nicht auch der Qualitätsanspruch auf der Strecke?

Überhaupt nicht! Ich kann auf Anhieb 25 junge Künstler nennen, die großartig sind, deren Namen Sie bestimmt noch nie gehört haben. Städte wie Berlin machen das schon seit acht oder zehn Jahren, und insgesamt verbreitet sich nun das Konzept der „Open Mic Clubs“ [jeder kann sich auf der Bühne, am „offenen Mikrofon“ präsentieren, Anmerkung der Redaktion]. Dort dürfen junge Talente spielen und sich ausprobieren. Viele von ihnen haben mittlerweile schon eine große Fangemeinde, und ich finde das großartig.

Es gab schon große Comedy-Shows im TV, in denen Youtuber auf der Bühne standen und kläglich untergegangen sind.

Nicht alle, die auf Tik-Tok und Youtube witzige Filmchen einstellen, funktionieren auch auf der Bühne. Die Leute, die für irgendwelche TV-Formate zusammengesucht werden, sind abhängig von dem Geschmack und den Vorgaben der Macher der Sendung. Und manche Macher haben eben auch einen „bad taste“ [schlechter Geschmack, Anmerkung der Redaktion]. Andersherum macht das aber Sinn. Wer einen Mitschnitt seines Bühnenprogramms als Reel ins Netz stellt, kann seinen Bekanntheitsgrad dadurch noch einmal enorm steigern.

Sie haben mit Ihrer Frau einen Comedy-Club in München ins Leben gerufen.

Richtig, vier bis sechs Comedians pro Abend und ein Moderator. Bis zu fünfmal in der Woche wollen wir im „Lucky Punch Comedy Club“ Newcomern und etablierten Größen der Szene eine Plattform geben, um sie zu pushen. So eine Chance hätte ich mir in den Anfängen meiner Karriere gewünscht! Ich selbst werde sicher auch das eine oder andere Mal auftauchen und auf der Bühne stehen. Wir haben jetzt schon ein paar Abende gemacht und hatten eine wirklich gute Resonanz.

1996 gelang Ihnen mit dem Programm „Zapped“ der große Durchbruch. Spontan: Welche Begebenheiten, Begegnungen, Auftritte haben Sie im Laufe Ihrer Karriere nachhaltig berührt? Was fällt Ihnen zuerst ein?

Das, was mir zuerst einfällt, ist, dass ich vorher schon zehn Jahre auf der Bühne stand und teilweise vor zehn, 30 oder wenn es gut lief 60 Leuten aufgetreten bin und auf einmal Menschen in Scharen kamen, um mich zu sehen. Es ist viel passiert, ich habe alles gespielt, was man spielen kann, sogar in Clubs in New York oder Russland. Klar, das sind Momente, die man im Kopf festhält. Oder als man mich im Taxi anrief und fragte, ob ich in einer Stunde bei einem Konzert von U2 einspringen könnte, weil die Söhne Mannheims ausfielen.

Da stehst du dann vor 20.000 Fans und rockst die Hütte. Oder eben wie kürzlich auf der Bühne unseres eigenen Comedy-Clubs, als ich mit einem Newcomer auf der Bühne improvisiert habe. Das hat mich total berührt. Das alles ist unabhängig von der Berühmtheitsstufe und hat nichts mit Zahlen und Größenordnungen zu tun. Es berührt mich einfach, dass ich nach all den Jahren immer noch im Spiel bin.