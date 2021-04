Zusätzlich zu den festen Testzentren in Schulen oder der Herz-Jesu-Kirche fährt nun montags und dienstags ein Bus verschiedene Stationen in Ortsteilen und der Kernstadt an, wo sich Einwohner kostenlos auf Covid19 testen lassen können.

Gerhard Fischer wohnt im Twielfeld und freut sich, dass er sich hier nun montags zwischen 9 und 10 Uhr schnelltesten lassen kann. Erich Scheu (links), Geschäftsstellenleiter der Johanniter Singen, nimmt den Test ab.| Bild: Susanne Gehrmann-Röhm