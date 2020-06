von Anina Kemmerling

Mit dem Podcast „Lochgucker – Reinspicken und Durchblicken“ möchte das Singener Stadtarchiv auf sein Jahrbuch aufmerksam machen. Alle drei Wochen gibt es eine neue Podcast-Folge, in der Stadtarchivarin Britta Panzer mit verschiedenen Jahrbuch-Autoren über deren Beiträge spricht.

Erste Folge ist bereits online

Die erste Folge erschien in dieser Woche. Gemeinsam mit den Beitragenden wird an prägende Ereignisse der Singener Geschichte erinnert. Beim ersten Lochgucker-Gespräch dabei waren Susanne Breyer, Regisseurin des Theatervereins Pralka, Reinhard Kornmayer, der Archivar der Singener Poppele-Zunft, und Michael Hübner, der sich in seinem Bericht an den Fall des früheren NSDAP-Mitglieds Gustav Kellhofer heranwagte.

Susanne Breyer erklärt, was Waschmaschinen mit dem Singener Theaterverein zu tun haben und wieso die Aufführung zum Hotel Kontinental eines ihrer größten Abenteuer war. Richard Kornmayer spricht darüber, wie sich der Närrische Jahrmarkt in Singen von einem Bauernmarkt zu einer der beliebtesten Fasnachts-Traditionen wandelte.

Und zuletzt blickt Michael Hübner in seinem Beitrag auf ein Singen während des Zweiten Weltkriegs und auf die zwei Gesichter des Gustav Kellhofer zurück.

Podcast ersetzt die übliche Jahrbuch-Taufe

„Es ist schade, dass die Jahrbuch-Taufe nicht wie gewohnt stattfinden kann“, sagt Archivarin Britta Panzer. Jedoch stecke in jeder Krise auch eine Chance. Der Lochgucker-Podcast bietet eine Alternative, um auch während der Corona-Zeit in das Jahrbuch hineinblicken zu können und in die Stadtgeschichte einzutauchen.

Die Singener Jahrbücher sind seit vielen Jahren ein gefragtes Nachschlagewerk für alle, die sich beruflich oder privat mit Singen beschäftigen.

Das Singener Jahrbuch 2020 ist für 10,80 Euro im Buchhandel, im Stadtarchiv und über den Verlag MarkOrPlan erhältlich. Den Link zum Podcast gibt es unter www.in-singen.de und auf der Facebook-Seite des Stadtarchivs