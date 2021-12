Singen vor 1 Stunde

Stadt Singen verbietet Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen

Die Stadt Singen hat per Allgemeinverfügung eine, nach ihren Informationen geplante, unangemeldete Kundgebung in Form eines sogenannten Montagsspaziergangs verboten. Die Kundgebung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und eine eventuelle Impfpflicht sollte am Montag, 20. Dezember, um 19 Uhr am Rathaus stattfinden.