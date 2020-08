Die Umweltschutzstelle der Singener Stadtverwaltung hat neue Biotope anlegen lassen. „Zwei kleine Teiche für Frösche, Molche, Libellen und Co. wurden angelegt“, berichtet die Umweltbeauftragte Sindy Bublitz in einer Pressemitteilung der Umweltschutzstelle Singen. Gemeinsam mit der Abteilung „Grün und Gewässer„ seien die beiden Tümpel auf einer städtischen Fläche am Duchtlinger Berg angelegt worden.

Laich- und Eiablage-Plätze

Die circa 20 Quadratmeter großen und bis zu einem Meter tiefen Tümpel befinden sich im Bereich eines feuchten Hangquellaustritts und werden voraussichtlich das ganze Jahr über Wasser führen, so die Expertin Sindy Bublitz: „Sie bieten Laich- beziehungsweise Eiablage-Plätze für Amphibien und Libellen, darüber hinaus wichtige Kleinstlebensräume für verschiedene weitere Tiergruppen.“ Die Maßnahme am Duchtlinger Berg gehe auf den Vorschlag eines Jagdpächters zurück, erklärte Sindy Bublitz. Solche Tipps und Anregungen von Ortskundigen seien für die Umsetzung des Biotopverbunds sehr hilfreich und willkommen, erläuterte sie.

Sindy Bublitz, die mehrere Jahre für die Sielmann-Stiftung den Biotopverbund am Bodensee betreut hat, und Florian Sauter von der städtischen Abteilung Grün und Gewässer planten die beiden kleinen Gewässer. Ausgebaggert wurden die Tümpel von Horst Bader, Mitarbeiter der Technischen Dienste.

Lebensräume für Tiere und Pflanzen

Die Stadt Singen engagiert sich für die Umsetzung des Biotopverbunds auf dem Stadtgebiet: Nach dem Fachplan Biotopverbund Baden-Württemberg befinden sich die neuen Kleingewässer in einem Bereich, der für den Biotopverbund feuchter Standorte in Singen von Bedeutung ist.

Somit leisten die beiden neuen Tümpel einen Beitrag zum Aufbau eines Netzwerks von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, die auf feuchte Bereiche angewiesen sind. Analog dazu wolle die Stadt – wie es in der Pressemitteilung der Umweltschutzstelle Singen heißt – nach und nach auch Lebensräume auf trocken-warmen sowie mittleren Standorten schaffen.