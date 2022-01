Die vergangenen zwei Jahre haben es den Schwimmsportfreunden Singen schwer gemacht, mit ihrem neuen hauptamtlichen Trainer neue Erfolge zu verbuchen: Monatelang konnten sie gar nicht und dann nur eingeschränkt ins Wasser. Außerdem wurden viele Wettbewerbe abgesagt, wie unter anderem Oberbürgermeister Bernd Häusler im Ausschuss für Kultur, Schule und Sport erklärte. Dabei sollten es zwei entscheidende Jahre für den Verein sein, der lange um einen hauptamtlichen Trainer gekämpft hat. 2020 hatte der Gemeinderat nach einigen Bedenken zugestimmt, die Personalkosten des Trainers mit 18.000 Euro pro Jahr zu bezuschussen. Damals lautete der Auftrag klar: Nach zwei Jahren wolle man sehen, wie sich das bewährt hat. Das war nun schwer zu sagen.

Richtiges Training erst seit September

„Diese guten Platzierungen lassen uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken“, schreibt der Vorsitzende der Schwimmsportfreunde Singen Bernhard Ruh zu Jahresbeginn in einem Brief an die Stadt. Darin beantragt er die Weiterführung des Zuschusses und erklärt, warum die vergangenen Jahre sehr schwer waren. Am 1. April 2020 fing Patrick Holst als Trainer an, normal trainieren konnte der Verein aber erst im September 2021. Denn Corona-bedingt war lange kein Training möglich, dann nur Athletiktraining auf dem Sportplatz, Wassertraining unter starken Corona-Vorgaben oder zeitlich sehr begrenztes Wassertraining im Aachbad. „Wettkämpfe für alle finden erst wieder seit dem Spätsommer 2021 statt, wobei auch hier für den Winter 2021/22 schon wieder etliche Wettkämpfe abgesagt wurden“, so Ruh. Dennoch hätten die Schwimmer Medaillen gewonnen und stünden auf Bestenlisten – neben Sportlern, die in Schwimmstützpunkten ganzjährig trainieren konnten, wie Ruh betont. Bei der badischen Bestenliste des Jahrgangs 2011 in 100 Metern Freistil sind beispielsweise drei Namen aus Singen zu lesen: Platz 3 ist Kyle Söker, Platz 7 Ian Söker und Platz 13 Kevin Scheiermann.

Trainer war in Kurzarbeit

Der hauptamtliche Trainer hat die Stadt wegen der Einschränkungen weniger Geld gekostet als geplant: Statt 18.000 Euro pro Jahr wurden nur insgesamt 17.623 Euro fällig. Das liege daran, dass der Trainer zeitweise in Kurzarbeit geschickt wurde. Auf Nachfrage von Marion Czajor (Neue Linie) erklärte Bernd Walz als Leiter des Fachbereichs Bildung und Sport, dass die Nachfrage nach Schwimmen und Schwimmkursen sehr hoch sei. Abteilungsleiter Fabian Wilhelmsen konnte etwa berichten, dass die Aktion „Singen bewegt“ dem Verein acht neue Schwimmer gebracht habe. Bedenken äußerte Jürgen Schröder (CDU): „Wir müssen dran denken, dass auch andere Vereine Bedürfnisse haben.“ Dafür gebe es ja die Sportförderrichtlinien, so OB Häusler. Der Ausschuss stimmte der Bezuschussung der Schwimmsportfreunde einstimmig zu.