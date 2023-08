Die Stadt Singen verfolgt bereits seit einigen Jahren das Ziel, den Radverkehr für die Bürger attraktiver zu gestalten. Dazu zählt laut Petra Jacobi, städtische Radverkehrsbeauftragte, auch das Bereitstellen einer ausreichenden Anzahl sicherer Abstellmöglichkeiten, insbesondere an hochfrequentierten Orten.

„Im Bereich von Schulen, Spielplätzen und Sportanlagen ist der Bedarf an Neubau-Maßnahmen und Aufrüstung bestehender Anlagen in den vergangenen Jahren gestiegen“, wird die Radverkehrsbeauftragte in einer aktuellen Pressemitteilung der Stadt zitiert. Die Stadt reagiert auf diese Entwicklungen. Zu den Plänen und den laufenden Projekten erläutert Petra Jacobi weiter: „Um der wachsenden Nachfrage zu entsprechen, werden die 645 bereits vorhandenen Abstellmöglichkeiten in Singen, 170 hiervon überdacht und 73 in Parkhäusern integriert, aktuell weiter ausgebaut.“ Laut Pressemitteilung sollen in der nächsten Zeit insgesamt 311 weitere Parkplätze für Zweiräder folgen, in der Nähe von Spielplätzen habe die Montage bereits begonnen.

Um Familien in ihrer Mobilität zusätzlich zu unterstützen, wurde laut Mitteilung der Stadt auch der Einsatz von Lastenrädern und Fahrradanhängern in der Planung der Anlagen mit berücksichtigt. Darüber hinaus werde den Anlehnbügeln durch Stabilität und Standfestigkeit ein hohes Maß an Diebstahlsicherheit verliehen. Die laufenden Ausbau- und Umbaumaßahmen erfahren laut Stadt finanzielle Unterstützung durch ein Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg.

Die Stadt Singen fördert den umweltfreundlichen Radverkehr auch in anderen Bereichen schon lange mit engagierten Maßnahmen und öffentlichkeitswirksamen Kampagnen. In diesem Zuge erbaute E-Bike- und RadService-Stationen seien von den Bürgern bisher positiv angenommen worden. An vier Standorten könnten Akkus wieder aufgeladen werden, an 14 Standorten stünden Luftpumpen und Werkzeug für kleine Reparaturen bereit und an zwei Schlauchomaten seien sogar gänzlich neue Fahrradschläuche erhältlich.